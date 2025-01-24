Зеленський на Ставці заслухав доповідь щодо військового потенціалу РФ

Зеленський: Путін хоче маніпулювати прагненням президента США досягти миру

У п'ятницю, 24 січня президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного головнокомандувача. На ставці доповідав керівник Служби Зовнішньої розвідки Олега Іващенко щодо готовності російського диктатора Путіна продовжувати війну в Україні. Про це Зеленський розповів у вечірньому зверненні.

«Провів сьогодні Ставку. Кілька питань. Доповідь якраз керівника СЗР щодо військового потенціалу Росії та готовності Путіна продовжувати війну й маніпулювати лідерами світу. І зокрема він хоче маніпулювати прагненням Президента Сполучених Штатів Америки досягти миру», – зазначив президент.

Він також підкреслив, що переконаний в тому, що жодні російські маніпуляції більше не вдадуться. Зеленський також додав, що друге питання, яке розглядалось на Ставці, стосується забезпечення всіх підрозділів на передовій: «це зброя, це люди».

«Я дякую всім у державі, хто підходить до цього питання відповідально», – підсумував Володимир Зеленський.

Також Володимир Зеленський відзначив нагородами розвідників до Дня зовнішньої розвідки України.

«Я подякував їм за службу. Будемо тільки розвивати спроможності нашої розвідки», – сказав він.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський відреагував на нічну атаку безпілотників. Як відомо, усю ніч на Київщині тривали рятувальні роботи після удару «шахедами».

«Були пошкоджені будинки в Броварах та Глевасі. На жаль, три людини загинули. Мої співчуття рідним та близьким. Є поранені, їм надається необхідна допомога. Тільки о 9-й ранку завершилась рятувальна операція», – зазначив Зеленський.