Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Зеленський на Ставці заслухав доповідь щодо військового потенціалу РФ

Іванна Гончар
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський на Ставці заслухав доповідь щодо військового потенціалу РФ
Президент України Володимир Зеленський
скриншот з відео

Зеленський: Путін хоче маніпулювати прагненням президента США досягти миру

У п'ятницю, 24 січня президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного головнокомандувача. На ставці доповідав керівник Служби Зовнішньої розвідки Олега Іващенко щодо готовності російського диктатора Путіна продовжувати війну в Україні. Про це Зеленський розповів у вечірньому зверненні.

«Провів сьогодні Ставку. Кілька питань. Доповідь якраз керівника СЗР щодо військового потенціалу Росії та готовності Путіна продовжувати війну й маніпулювати лідерами світу. І зокрема він хоче маніпулювати прагненням Президента Сполучених Штатів Америки досягти миру», – зазначив президент.

Він також підкреслив, що переконаний в тому, що жодні російські маніпуляції більше не вдадуться. Зеленський також додав, що друге питання, яке розглядалось на Ставці, стосується забезпечення всіх підрозділів на передовій: «це зброя, це люди». 

«Я дякую всім у державі, хто підходить до цього питання відповідально», – підсумував Володимир Зеленський.

Також Володимир Зеленський відзначив нагородами розвідників до Дня зовнішньої розвідки України.

«Я подякував їм за службу. Будемо тільки розвивати спроможності нашої розвідки», – сказав він.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський відреагував на нічну атаку безпілотників. Як відомо, усю ніч на Київщині тривали рятувальні роботи після удару «шахедами».

«Були пошкоджені будинки в Броварах та Глевасі. На жаль, три людини загинули. Мої співчуття рідним та близьким. Є поранені, їм надається необхідна допомога. Тільки о 9-й ранку завершилась рятувальна операція», – зазначив Зеленський.

 

Читайте також:

Теги: президент Володимир Зеленський зброя

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Після падіння літака Azerbaijan airlines генпрокуратура Азербайджану порушила кримінальну справу
Смерть у небі, кара на землі. Чи відповість Путін за ще один збитий літак?
27 грудня, 2024, 17:27
189 українців додому повернулися з російського полону
Україна повернула з полону 187 захисників та двох цивільних
30 грудня, 2024, 17:14
У 2024 році Уряд продовжив виплати внутрішньо переміщеним особам до лютого 2025 року
Тарифи на комуналку, податки для ФОП та ліквідація МСЕК: що змінилося з 1 січня
1 сiчня, 03:00
Володимир Зеленський та Серджо Маттарелла
Зеленський зустрівся з президентом Італії
10 сiчня, 13:30
Зеленський подякував Японії за рішучі дії на підтримку України
Зеленський відреагував на рішення уряду Японії щодо нових санкцій проти РФ
10 сiчня, 18:22
Надзвичайники деблокували з-під завалів тіло загиблого чоловіка
Удар по Запоріжжю: з-під завалів дістали тіло загиблого чоловіка
18 сiчня, 18:50
Сьогодні відбулася інавгурація Дональда Трампа
Зеленський привітав Трампа зі вступом на посаду президента США
20 сiчня, 19:47
Як відомо, Віктора Медведчука затримали 12 квітня 2022 року після втечі з-під домашнього арешту, де він перебував за підозрою у державній зраді
Зеленський сказав, хто у 2022 році мав стати президентом України за ультиматумом Путіна
22 сiчня, 11:34
Після перемоги Дональда Трампа на виборах та інавгурації, яка відбулася 20 січня, Меланія Трамп вдруге стала першою леді США
Трамп та перша леді США святкують порцелянове весілля (фото)
Вчора, 10:34

Суспільство

Обмежено придатним продовжать термін для перепроходження ВЛК – Верещук
Обмежено придатним продовжать термін для перепроходження ВЛК – Верещук
МЗС зробило заяву щодо звинувачень Фіцо у причетності України до кібератаки на словацьку компанію
МЗС зробило заяву щодо звинувачень Фіцо у причетності України до кібератаки на словацьку компанію
Зеленський на Ставці заслухав доповідь щодо військового потенціалу РФ
Зеленський на Ставці заслухав доповідь щодо військового потенціалу РФ
На Волині біля кордону з Білоруссю закривають пожежний пост: місцеві жителі б'ють на сполох
На Волині біля кордону з Білоруссю закривають пожежний пост: місцеві жителі б'ють на сполох
Окупація Півдня України. ДБР оприлюднило нові деталі розслідування (документ)
Окупація Півдня України. ДБР оприлюднило нові деталі розслідування (документ)
Продакшн Пінчука заробить 10,5 млн грн на Євробаченні
Продакшн Пінчука заробить 10,5 млн грн на Євробаченні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
153K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 24 січня: ситуація на фронті
61K
Українці масово скуповують житло в одній із сусідніх країн
53K
Карта повітряних тривог України онлайн 24 січня 2025
40K
День ангела Ксенії 2025: привітання, яскраві листівки та вірші
14K
24 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
11K
Надто дорого: румунські фермери відмовляються від вирощування традиційного овоча

Новини

Повітряна тривога в Києві тривала майже дві години
Сьогодні, 03:41
24 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:20
Росіяни атакували Запоріжжя, Трамп виконав свою головну обіцянку: головне за ніч
Вчора, 06:01
Погрози Трампа можуть зіграти на руку Путіну – CNN
Вчора, 03:02
23 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:09
Прем'єр-міністр Гренландії збирається зустрітися з Трампом
22 сiчня, 04:44

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua