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Трамп та перша леді США святкують порцелянове весілля (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Трамп та перша леді США святкують порцелянове весілля (фото)
Після перемоги Дональда Трампа на виборах та інавгурації, яка відбулася 20 січня, Меланія Трамп вдруге стала першою леді США
скриншот відео

Меланія Кнавс і Дональд Трамп одружилися 22 січня 2005 року

Президент США Дональд Трамп та його дружина Меланія Трамп святкують 20-ту річницю від дня свого весілля. На своїй сторінці у Facebook Трамп привітав дружину, опублікувавши архівне фото, зроблене в день весілля.

Архівне фото з весілля Дональда ы Меланії Трампів
Архівне фото з весілля Дональда ы Меланії Трампів
фото: Donald J. Trump, Facebook

«З 20-річчям, Меланіє!», – написав президент США. 

З'явилося привітання і на нещодавно створеній сторінці президента США Дональда Трампа.  

«Святкуємо 20 років з моєю прекрасною дружиною та нашою неймовірною першою леді Меланією Ти надзвичайна дружина і чудова мати. З річницею, перша леді Меланія Трамп!», – написав президент США та додав спільне фото з дружиною. 

Президент США привітав першу леді Америкиз 20-річчям спільного подружнього життя
Президент США привітав першу леді Америкиз 20-річчям спільного подружнього життя
фото: President Donald J. Trump, Facebook

Меланія Трамп народилася у 1970 році  Словенії, а з Дональдом познайомилась, коли у 1990-х роках переїхала до Нью-Йорка і працювала моделлю для журналу Allure. Знайомство відбулося на модній вечірці у 1998 році, а вже через рік стало відомо про їхні стосунки. У 2000 році пара ненадовго розійшлася, та вже у квітні 2004 року Меланія і Дональд Трамп заручилися, а у січні наступного року вони одружилися

Розкішна церемонія весілля відбулася у місті Палм-Біч, штат Флорида. Після весілля Меланія офіційно взяла прізвище чоловіка Трамп, до шлюбу вона носила прізвище Кнавс.

У березні 2006 року Меланія Трамп народила сина. Беррон Вільям – єдина дитина першої леді США та п’ята для Дональда Трампа. 

Дональд Трамп разом із першою леді Меланією Трамп під час інавгураційного параду на Пенсільванія-авеню у Вашингтоні, 20 січня 2017 року
Дональд Трамп разом із першою леді Меланією Трамп під час інавгураційного параду на Пенсільванія-авеню у Вашингтоні, 20 січня 2017 року
фото: Reuters

У 2018 році політика звинуватили у зраді. Зокрема, повідомлялося, що у нього був роман з зіркою фільмів для дорослих Стормі Деніелс. Порноакторка заявила, що займалася сексом з Дональдом Трампом у липні 2006 року – все відбувалося за згодою у готельному номері. Однак чоловік заперечив цю інформацію.

Після того, як поширилась новина про ймовірну зраду Дональда Трампа, Меланія не поїхала з ним на Всесвітній економічний форум, але згодом подружжя знову почало з’являтися на публіці разом. Сама ж Меланія публічно скандал не коментувала.

Після перемоги Дональда Трампа на виборах та інавгурації, яка відбулася 20 січня, Меланія Трамп вдруге стала першою леді США.

Перша леді США Меланія Трамп з сином Берроном (ліворуч) під час інавгураційної промови президента Дональда Трампа, 20 січня 2025 року
Перша леді США Меланія Трамп з сином Берроном (ліворуч) під час інавгураційної промови президента Дональда Трампа, 20 січня 2025 року
фото: Saul Loeв, Reuters
Меланія Трамп супроводжує свого чоловіка Дональда Трампа, коли він складає присягу під час церемонії інавгурації в Ротонді Капітолія США, 20 січня 2025 року
Меланія Трамп супроводжує свого чоловіка Дональда Трампа, коли він складає присягу під час церемонії інавгурації в Ротонді Капітолія США, 20 січня 2025 року
фото: Chip Somodevilla, Reuters

Після перемоги Дональда Трампа на виборах та інавгурації, яка відбулася 20 січня, Меланія Трамп вдруге стала першою леді США.

Нагадаємо, 20 січня 2025 року у Вашингтоні відбулася інавгурація Дональда Трампа. Його проголошено 47-м президентом США. Інавгураційна церемонія Трампа проходила у ротонді Капітолія через холодну погоду у Вашингтоні. Обраний президент виголосив слова присяги, які передбачені Конституцією США, під керівництвом голови Верховного суду Джона Робертса. Однак Трамп не поклав руку на Біблію. До цього присягу склав Джей Ді Венс, який став віцепрезидентом США. Зауважимо, що Трамп вступив на посаду у віці 78 років і 220 днів, встановлюючи рекорд як найстарший президент на момент присяги. Він також є першим в історії США офіційно засудженим президентом – одночасно колишнім і новообраним.

До слова, дизайнер Ерік Джавітс розповів, яке «таємне послання» мав капелюх Меланії Трамп на інавгурації її чоловіка Дональда Трампа. Розкішний капелюшок, який прикрашав стильний образ першої леді США Меланії Трамп під час інавгураціїї її чоловіка, 47-го президента США Дональда Трампа, був у центрі уваги і став предметом для жартів та мемів у соцмережах

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Теги: Дональд Трамп Меланія Трамп

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