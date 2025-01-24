Зеленський відреагував на нічну дронову атаку РФ

Зеленський: Дякую всім нашим працівникам ДСНС України, медичним працівникам, поліцейським і всім, хто допомагає рятувати людей

«За кожен компонент для виробництва «шахедів» і ракет, які постачаються в обхід санкцій, повинна бути відповідальність»

Президент України Володимир Зеленський відреагував на нічну атаку безпілотників. Як відомо, усю ніч на Київщині тривали рятувальні роботи після удару «шахедами».

«Були пошкоджені будинки в Броварах та Глевасі. На жаль, три людини загинули. Мої співчуття рідним та близьким. Є поранені, їм надається необхідна допомога. Тільки о 9-й ранку завершилась рятувальна операція», – зазначив Зеленський.

"За кожен компонент для виробництва «шахедів» і ракет, які постачаються в обхід санкцій, повинна бути відповідальність", - Зеленський відреагував на нічну атаку російських дронів pic.twitter.com/v2ZICOI0AU — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) January 24, 2025

«За кожен компонент для виробництва «шахедів» і ракет, які постачаються в обхід санкцій, повинна бути відповідальність. Росія взагалі не змогла б воювати, якби була реально обмежена можливість російських спільників допомагати цьому терору та штурмам на фронті», – наголосив президент.

Нагадаємо, під час нічної атаки чотири ворожі бойові безпілотники атакували Львівську область. Про це повідомив очільник місцевої обласної військової адміністрації Максим Козицький. «Воїни ППО та мобільні вогневі групи спрацювали на 100%. Всі ворожі цілі знищили», – йдеться в повідомленні.

Проте в одному зі сіл Львівського району внаслідок падіння уламків «Шахеда» пошкоджений житловий будинок: вибиті вікна, двері, поруч – вирва, діаметром 4 м.

Також вночі ворог знову атакував дронами-камікадзе територію України. Внаслідок атаки російських безпілотників на Київщині сталася пожежа в 10-поверховому житловому будинку в декількох квартирах.

В іншому населеному пункті виникла пожежа приватного двоповерхового будинку на площі 120 м². Вже відомо про трьох загиблих.

Так, у Броварах зазнали пошкоджень 12 приватних будинків та приміщення магазину. Як повідомив мер міста Ігор Сапожко, при розборі завалів зруйнованого будинку були знайдені тіла чоловіка та жінки.