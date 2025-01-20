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Зеленський привітав Трампа зі вступом на посаду президента США

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Зеленський привітав Трампа зі вступом на посаду президента США
Сьогодні відбулася інавгурація Дональда Трампа
фото: скріншот з відео

«Це день змін, а також надій на розв’язання багатьох проблем», – Зеленський про інавгурацію Трампа

Президент Володимир Зеленський привітав Дональда Трампа з поверненням на посаду президента США. Очільник України зауважив, що 20 січня – «це день змін, а також надій на розв’язання багатьох проблем, зокрема й глобальних викликів».

«Вітаю Президента Дональда Трампа та американський народ з інавгурацією! Це день змін, а також надій на розв’язання багатьох проблем, зокрема й глобальних викликів. Президент Трамп завжди рішучий, і проголошена ним політика миру завдяки силі дає шанс на зміцнення американського лідерства та досягнення надійного й справедливого миру – це найголовніше», – йдеться у заяві.

Зеленський побажав Трампу успіху. Він також додав, що очікує активної та взаємовигідної співпраці з президентом США.

«Саме зараз вирішується, яким буде це століття, і ми всі маємо діяти разом, щоб це століття було великим та успішним для демократій, а не для тих, хто бажає нам усім невдачі. Успіху вам, Президенте Трамп! З нетерпінням очікуємо активної та взаємовигідної співпраці. Разом ми сильніші і можемо дати світу й нашим народам більше безпеки, стабільності та економічного зростання», – зауважив президент України.

Нагадаємо, що сьогодні, 20 січня у Вашингтоні відбулася інавгурація Дональда Трампа. Він став 47-м президентом США.

Згодом під час інавгураційної промови 47-й президент США Дональд Трамп заявив, що «сьогодні починається золотий вік Америки». Він зауважив, що сьогодні підпише низку історичних указів.

Як повідомлялося, посол України в США Оксана Маркарова була присутньою на інавгурацію Дональда Трампа.

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Теги: президент Україна Володимир Зеленський США Дональд Трамп інавгурація

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