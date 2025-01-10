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Зеленський відреагував на рішення уряду Японії щодо нових санкцій проти РФ

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Зеленський відреагував на рішення уряду Японії щодо нових санкцій проти РФ
Зеленський подякував Японії за рішучі дії на підтримку України
фото з відкритих джерел

Зеленський: Це значний удар по російському військово-промисловому комплексу, який обмежує доступ до критично важливої мікроелектроніки

Президент Володимир Зеленський привітав рішення уряду Японії запровадити нові санкції проти Росії, включаючи заморожування активів 33 юридичних та 12 фізичних осіб, заборону експорту для 53 юридичних осіб і обмеження на 335 видів товарів. Про це глава Української держави повідомив у соцмережі Х.

«Вітаю рішення Японії запровадити нові санкції проти Росії за її війну в Україні, включаючи заморожування активів 33 юридичних та 12 фізичних осіб, заборону експорту для 53 юридичних осіб і обмеження на 335 видів товарів, що є сильним кроком у протидії агресії. Це значний удар по російському військово-промисловому комплексу, який обмежує доступ до критично важливої мікроелектроніки та створює додаткові перешкоди для виробництва ракет і безпілотників», – зазначив Зеленський. 

Він додав, що обмежуючи здатність Росії виробляти інструменти терору, ці заходи допомагають захистити життя українців і зміцнити оборону України від агресії.

«Ми глибоко вдячні Японії за рішучі дії на підтримку України», - наголосив Президент.

Як писав «Главком», уряд Японії оголосив сьогодні нові санкції проти деяких фізичних та юридичних осіб через російську агресію проти України. Загалом 33 організації та 12 фізичних осіб підлягають замороженню активів, відповідно до закону про іноземну валюту та зовнішню торгівлю Японії. Серед них також один громадянин Північної Кореї. Крім того, на 53 організації з низки країн, включаючи Росію та Китай, були накладені нові заборони на експорт та інші заходи.

Теги: санкції Китай Володимир Зеленський президент соцмережі обмеження

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