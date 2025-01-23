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Зеленський назвав один із найважливіших ключів до миру в Україні

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Зеленський назвав один із найважливіших ключів до миру в Україні
Очільник України закликав Європу більше працювати з Америкою та іншими партнерами у світі щодо енергоресурсів
фото: president.gov.ua/Офіс президента

Президент наголосив, що союзникам потрібно продовжувати тиснути на Росію

Енергоресурси й конкретно нафта є одними із найважливіших ключів до миру та реальної безпеки для України. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні.

«Мир завдяки силі можливий, ми в цьому абсолютно впевнені. Головне – не збавляти обертів і тиснути на Росію, на єдиного суб’єкта, який хоче цієї війни, який винен у цій війні. Саме Росія старається затягнути агресію та окупацію», – каже він.

Президент наголосив, що Європі потрібно більше працювати з Америкою та іншими партнерами у світі, а не з Росією щодо енергоресурсів.

«Готуємо нашу дипломатію, нашу міжнародну комунікацію, щоб гарантувати сильні позиції не тільки для України, а й для всієї нашої Європи», – додав він.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп хоче, щоб Саудівська Аравія та Організація країн-експортерів нафти знизили ціну на нафту. На його думку, це допоможе закінчити війну в Україні.

«Її треба знизити – що, на мій подив, вони не зробили до виборів (президента США – «Главком»). Якби ціна впала, російсько-українська війна закінчилася б негайно. Просто зараз ціна досить висока, тому війна триватиме», – заявив він.

На думку американського президента, ціна на нафту мала бути знижена «вже давно». Крім того, президент США поклав на Саудівську Аравію та ОПЕК часткову відповідальність за продовження війни.

Також Трамп наголосив, що його команда працюватиме над мирною угодою між Росією та Україною.

До слова, минулого року імпорт сирої нафти в Китай із Росії зріс на 1%, досягнувши рекордного рівня. Водночас імпорт з Саудівської Аравії зменшилися на 9%. Причиною цьому стало те, що переробники шукали дешевшу російську нафту для компенсації ослаблення маржі.

За даними Головного митного управління Китаю, обсяги постачання з Росії, включаючи трубопровідні та морські постачання, склали 108,5 млн метричних тонн, що відповідає 2,17 млн барелів на добу.

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Теги: президент війна нафта Володимир Зеленський росія

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