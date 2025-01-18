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Удар по Запоріжжю: з-під завалів дістали тіло загиблого чоловіка

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Удар по Запоріжжю: з-під завалів дістали тіло загиблого чоловіка
Надзвичайники деблокували з-під завалів тіло загиблого чоловіка
фото: ДСНС України/Telegram

Станом на 18:00 є підтверджена інформація щодо однієї загиблої людини внаслідок ворожого обстрілу

Унаслідок російського ракетного удару по Запоріжжю 18 січня загинув чоловік. Ще 10 людей зазнали поранень. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Іван Федоров.

За його даними, станом на 18:00 є підтверджена інформація щодо однієї загиблої людини внаслідок ворожого обстрілу – ДСНС деблокувала тіло чоловіка з-під завалів.

Удар по Запоріжжю: з-під завалів дістали тіло загиблого чоловіка фото 1

Також відомо про десятьох поранених. Вони дістали осколкові поранення, різані рани, струс головного мозку, забої та переломи.

Удар по Запоріжжю: з-під завалів дістали тіло загиблого чоловіка фото 2

Жінка у важкому стані та чоловік з різаними ранами, стан якого медики оцінюють як середньої тяжкості, залишаються під наглядом лікарів. Вісім людей отримуватимуть лікування амбулаторно.

Удар по Запоріжжю: з-під завалів дістали тіло загиблого чоловіка фото 3

Нагадаємо, сьогодні, 18 січня, російські війська завдали ракетного удару по Запоріжжю. Ворожа балістична ракета влучила у підприємство, вибухова хвиля завдала значних руйнувань.

За словами голови Запорізької ОВА, через ворожу атаку було частково зруйновано адмінбудівлю одного з промислових обʼєктів, пошкоджені житлові будинки та приватний транспорт. Також постраждав Свято-Андріївський кафедральний собор УПЦ Московського патріархату.

Станом на 12:30 відомо про 10 постраждалих у Запоріжжі. 

Президент України Володимир Зеленський відреагував на атаку російських окупантів на Київ і Запоріжжя та показав відео наслідків ворожого удару. Як наголосив президент, «усі, хто допомагає російській державі в цій війні, мають бути під таким тиском, щоб він був відчутний не менше, ніж ці удари».

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Теги: Володимир Зеленський відео поранення свято Іван Федоров ракета чоловік транспорт президент собор

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Удар по Запоріжжю: з-під завалів дістали тіло загиблого чоловіка
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