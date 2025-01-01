Тарифи на комуналку, податки для ФОП та ліквідація МСЕК: що змінилося з 1 січня

У 2024 році Уряд продовжив виплати внутрішньо переміщеним особам до лютого 2025 року

З 1 січня 2025 року в Україні запроваджуються нові правила ввезення автомобілів

У січні 2025 року зростуть податки для ФОП, а також почнуть діяти нові правила ввезення автомобілів в Україну. Зокрема, «Укрпошта» запровадила новий підхід до формування тарифів на доставлення посилок. «Главком» розповів, що змінилося для українців з 1 січня.

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Податки для ФОП

Президент України Володимир Зеленський підписав закон №9319, який виправляє норму про підвищення податків для фізичних осіб – підприємців. Так, нові ставки діятимуть з 1 січня 2025 року.

Міністерство фінансів розповіло про підвищення податків для ФОПів:

Для ФОПів першої, другої та четвертої груп ставка збору становить 10% від мінімальної заробітної плати, встановленої на початок 2025 року (8000 грн). Відповідно, військовий збір буде розраховуватися на основі цієї суми, тобто становитиме 800 грн на місяць.

Платники єдиного податку третьої групи (юридичні особи та ФОПи) почнуть сплачувати військовий збір у розмірі 1% від свого обороту за підсумками першого кварталу 2025 року.

Податок для громадян

Окрім того, не сплачуватимуть військовий збір «заднім числом» фізичні особи. Задекларований фізичними особами загальний річний дохід за 2024 рік оподатковуватиметься військовим збором за ставкою 1,5% (крім доходу від операцій з майном, доходу у вигляді вартості успадкованого чи отриманого у дарунок майна, які оподатковуються за ставкою 5% з 1 грудня 2024 року). Також інші доходи фізичних осіб (дохід від зарплати, оренди, виграшу, депозиту тощо) оподатковуються військовим збором у розмірі 5% з 1 грудня 2024 року.

Ставка військового збору збільшиться до 5% для доходів, що вказуються в річній декларації, починаючи з 1 січня 2025 року.

Водночас облігації внутрішніх державних позик, зокрема військові облігації, для фізичних осіб продовжують не оподатковуватися ні податками на доходи, ні військовим збором.

Соціальні виплати, пенсії, стипендії та інші доходи, що не підпадають під оподаткування ПДФО, також не оподатковуються військовим збором. Ставка військового збору для військовослужбовців та працівників силових структур, визначених у законі, залишається на рівні 1,5%.

Нові правила ввезення авто в Україну

З 1 січня 2025 року в Україні запроваджуються нові правила ввезення автомобілів.

Згідно з нововведеннями, дозволено ввозити лише машини, які відповідають екологічному стандарту «Євро-6», тобто випущені після 2015 року. Нові правила стосуватимуться таких видів транспорту:

сідлових тягачів для напівпричепів;

автобусів;

вантажівок;

спеціальної техніки (зокрема автокранів, евакуаторів тощо);

нових легкових автомобілів, що проходять першу реєстрацію.

Однак ці обмеження не стосуватимуться вживаних легкових авто, які вже експлуатувалися та зареєстровані раніше. Такі машини, випущені після 1996 року («Євро-2»), українці й надалі зможуть завозити.

Варто зазначити, що електромобілі залишаються поза межами цих правил, адже не мають двигуна внутрішнього згоряння. Також заборона не поширюватиметься на автомобілі, які ввозяться для потреб ЗСУ чи як гуманітарна допомога.

Нові тарифи доставки посилок від «Укрпошти»

З 1 січня 2025 року «Укрпошта» запроваджує новий підхід до формування тарифів на доставлення посилок, який базуватиметься на об’ємі, а не на вазі.

Як повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський, вперше в історії «Укрпошта» відмовляється від вагових тарифів, впроваджуючи «невагомі» розцінки. Цей підхід, за його словами, зробить доставлення доступнішим, зручнішим і справедливішим.

Ключові особливості нових тарифів:

Мінімальний тариф залишиться без змін.

«Базовий» тариф буде на 50% нижчим, ніж у конкурентів.

«Пріоритетний» дозволить пришвидшити доставлення.

Вартість послуг стане фіксованою, її можна буде розрахувати за стандартними коробками «Укрпошти» або власною упаковкою.

Однак вагу посилку при відправленні, як зауважив гендиректор, потрібно буде вказувати:

«Для контролю цілісності посилки, простіше, щоб нічого не вкрали. Друге, я розумію, що хтось може відправити гирі. Це ж перше, що всі питають, коли я кажу, що ми відмовляємось від ваги. Тож щоб гирі не впали на новорічні іграшки, ми будемо використовувати вагу в операційних процесах».

Також можна буде відправити щось нестандартне. Однак треба буде доплатити 50 грн за ручну обробку відправлення.

Виплати ВПО

У 2024 році Уряд продовжив виплати внутрішньо переміщеним особам до лютого 2025 року. Це стосується людей, які опинилися у складних життєвих обставинах.

Без необхідності подання додаткових заяв фінансову допомогу автоматично отримуватимуть найуразливіші категорії переселенців, які не мають можливості працювати:

пенсіонери, у яких розмір пенсії не перевищує 9444 грн;

люди з інвалідністю I чи II групи, діти з інвалідністю віком до 18 років, тяжкохворі діти;

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування віком до 23 років, а також батьки-вихователі і прийомні батьки.

Допомога для громадян, які проживають в Україні і мають статус внутрішньо переміщених осіб, становить:

для осіб з інвалідністю та дітей – 3 тис. грн;

для інших осіб – 2 тис. грн.

Інші категорії ВПО теж можуть отримувати допомогу від держави:

родини з дітьми до 14 років, які проживають в зоні активних чи можливих бойових дій, або ж в умовно безпечних регіонах, але діти там не мають змогу вчитися офлайн;

родини, де один з членів сім'ї доглядає за особою з інвалідністю I групи або дитиною з інвалідністю віком до 18 років, або тяжко хворою дитиною;

малолітні діти до 14 років, які прибули без супроводу батьків (за заявою особи, яка перебуває у родинних відносинах);

вагітні жінки, починаючи з 30 тижня вагітності.

Такі категорії ВПО можуть у січні подати спеціальну заяву на призначення або продовження виплат.

Соціальні виплати

У 2025 році, через незмінний прожитковий мінімум, більшість соціальних виплат залишилися на рівні 2024 року. Однак, деякі зміни торкнулися допомоги для малозабезпечених родин:

для працездатних осіб – 60% (раніше був 55%);

для осіб, які втратили працездатність, та осіб з інвалідністю – 100%;

для дітей – 145% (раніше 140%) відповідного прожиткового мінімуму.

Суми аліментів без змін:

для дітей до 6 років 2 563 грн;

для дітей від 6 до 18 років 3 196 грн.

Соціальні стипендії також залишаються прив’язаними до прожиткового мінімуму. Для дітей віком від 6 до 18 років сума становить 3196 грн, для працездатних осіб – 3028 грн. Неповнолітні діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, отримуватимуть 4794 грн, а повнолітні – 4542 грн.

Пенсія

У 2025 році продовжує зростати тривалість страхового стажу, необхідного для виходу на пенсію за віком. Про це повідомляє головне управління Пенсійного фонду України у Волинській області.

Необхідний стаж:

Відповідно, з 1 січня 2025 року для того, щоб вийти на пенсію в 60 років, необхідно набути не менше 32 років страхового стажу для чоловіків і жінок.

Ті, у кого після досягнення 60 років немає достатнього страхового стажу, матимуть право на пенсію в 63 роки при наявності стажу від 22 до 31 року.

За наявності страхового стажу від 15 до 21 років, пенсійні виплати призначать в 65 років.

Якщо ж у людини менше 15 років стажу, у віці 65 років вона буде мати право на отримання державної соціальної допомоги замість пенсійних виплат.

Тривалість страхового стажу, що дає право на вихід на пенсію в 60 років, з кожним роком зростатиме. Цей процес триватиме до 2028 року. Так, щоб вийти на пенсію в 60 років в 2028 році потрібно буде мати не менше, ніж 35 років стажу. Починаючи з 1 січня 2028 року, у разі наявності 40 і більше календарних років страхового стажу, пенсія за віком призначається незалежно від віку.

Зокрема, пенсії з 1 січня залишаються без змін. Мінімальна пенсія становитиме 2 361 грн, а максимальна – 23 610 грн. Для осіб, яким 65 років, мінімальний розмір пенсії становить 40% від мінімальної заробітної плати. Цей розмір встановлений для пенсіонерів за наявності в них страхового стажу: для чоловіків – 35 років; для жінок – 30 років.

Тарифи на комунальні послуги

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що тарифи на газ, тепло та електроенергію не будуть зростати до кінця опалювального сезону. Тож з 1 січня ціни залишаться незмінними.

Тариф на електроенергію – 4,32 грн за кіловат-годину, а за наявності двозонного лічильника з 23:00 до 07:00 – 2,16 грн за кВт-год. У тих, в кого електричне опалення, з 1 жовтня 2024 року та до кінця опалювального сезону діятиме пільгова ціна 2,64 грн/кВт⋅год.

Вартість газу для споживачів, які користуються послугами «Нафтогазу», залишатиметься на рівні 7,96 грн за куб. У решти постачальників буде в межах від 7,7 грн за куб. до 9,90 грн.

Субсидії

У держбюджеті на 2025 рік передбачено 42,3 млрд грн на житлові субсидії та пільги. І до 30 квітня, тобто до кінця опалювального сезону, вони залишаться без змін. Крім того, на початку року можуть звернутися за перерахуванням субсидій ті українці, які ще отримують цю допомогу.

Субсидії для ВПО

З середини січня 2025 року стартує програма субсидій на оренду житла для внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Про це повідомляє прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Ця опція буде доступною для родин, які витрачають на оренду понад 30% своїх сукупних доходів. Проєкт діятиме протягом двох років в населених пунктах Чернігівської, Сумської, Харківської, Запорізької, Миколаївської, Дніпропетровської, Луганської, Донецької, Херсонської областей, крім тих, що включені до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих РФ.

Для отримання субсидії внутрішньо переміщеним особам необхідно укласти договір із орендодавцем та зареєструвати його в базі Пенсійного фонду України. Надання субсидії на оренду житла не обмежує можливість ВПО отримувати субсидію на оплату житлово-комунальних послуг.

Ліквідація МСЕК

З 1 січня 2025 року медико-соціальні експертизи (МСЕК) замінять оцінюванням повсякденного функціонування. Систему буде значно спрощено. Саме оцінювання стане комплексним аби визначити індивідуальні потреби людини і повернути її до активного життя з відповідними компенсаціями, виплатами, пільгами, допоміжними засобами. Про це повідомляє МОЗ.

З 1 січня 2025 року відбудуться такі зміни:

статус інвалідності буде засновано на сучасній концепції оцінювання повсякденного функціонування людини – тобто оцінювання впливу травми чи хвороби на повсякденну діяльність;

спроститься шлях для пацієнта: з процесу виключено лікарсько-консультативну комісію (ЛКК), для певних обʼєктивних станів до оцінювання не треба чекати 120 днів лікарняного, направлення на дообстеження обмежені одним разом, окрім випадків із вагомими причинами;

буде встановлено обʼєктивні критерії направлення на оцінювання та критерії визначення заочних чи дистанційних засідань на основі переліку діагнозів та інтервенцій;

оцінювання стане більш фаховим та доступним завдяки складу команд з лікарів-практиків у найпотужніших лікарнях, які будуть рівномірно розподілені по території України;

весь процес оцінювання фіксуватиметься в електронній системі, документи й дії будуть цифровізовані, система також обиратиме команди для справи відповідно до діагнозу та профілю команди. При цьому дані пацієнтів та лікарів будуть приховані одні від одного до дня засідання, що дозволить мінімізувати корупційні ризики;

буде сформовано Центр оцінювання для оскарження рішень, який складатиметься з медичних фахівців з різних закладів країни;

З 1 січня 2025 року документи для людей з безстроковим статусом інвалідності залишатимуться чинними. Для решти людей з інвалідністю, чий повторний огляд припадає на час впровадження нової системи, – термін повторного огляду подовжується на 6 місяців. Усі документи, виплати, пільги, соціальні послуги та відстрочки зберігаються.

Доплати вчителям

З 1 січня 2025 вчителям доплачуватимуть 1 тис. грн щомісяця. Ці кошти не підпадають під оподаткування. З вересня ця сума зросте до 2000 грн. Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Така доплата нараховуватиметься всім вчителям загальної середньої освіти незалежно від стажу та місця, де розташована школа – у селі чи місті. Зокрема, щоб отримати виплату, освітянам не потрібно робити жодних дій.

Бронювання від мобілізації

Нові правила бронювання працівників від мобілізації діють з 1 грудня 2024 року:

середній рівень зарплати заброньованого працівника складає, як мінімум, 2,5 мінімальні зарплати, що дорівнює 20 тис. грн на місяць;

у підприємства не має бути боргів по сплаті ЄСВ.

Бронювання працівників здійснюється виключно через портал «Дія». Відомості про підприємство мають бути внесені до Єдиного переліку органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій для бронювання військовозобов’язаних.

Тобто для того, щоб забронювати працівника через «Дію», підприємству необхідно отримати статус критично важливого.

Також Кабінет міністрів продовжив бронювання від мобілізації після кібератаки на реєстри Мін’юсту. Таким чином воно буде дійсне до 20 січня, у випадку коли терміни спливли 20 грудня. Відповідно, якщо бронювання закінчилося до 19 грудня 2024 року, подовжувати його не будуть.

«Наприклад, якщо строк дії бронювання працівника завершувався 20 грудня 2024 року, його буде автоматично продовжено до 20 січня 2025 року. Але не довше ніж до 28 лютого 2025 року», – повідомила перший віцепрем'єр-міністр економіки Юлія Свириденко.

Держконтроль за якістю ліків

З 1 січня 2025 року відновлено державний контроль за якістю лікарських засобів, а також дотриманням ліцензійних умов з виробництва, торгівлі та імпорту лікарських засобів. Як повідомив постійний представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук, відповідні зміни до постанови КМУ від 13 березня 2022 року № 303 «Про припинення заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану» були ухвалені на засіданні уряду.

«Передбачено відновлення з 01.01.2025 року здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням субʼєктами господарювання вимог законодавства щодо якості лікарських засобів, Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з культивування рослин, включених до таблиці І переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого КМУ, розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного переліку, затверджених постановою КМУ від 06.04.2016 № 282», - йдеться у повідомленні.

Також відновлюєтся державний нагляд за дотриманням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів), затверджених постановою Кабміну від 30 листопада 2016 року № 929.

Мобілізація

В Україні триває загальна мобілізація, через що військовозобов’язані громадяни отримують повістки. Останнє продовження воєнного стану та мобілізації відбулося наприкінці жовтня, і вони триватимуть до 7 лютого 2025 року.

На військову службу призиваються чоловіки віком від 25 до 60 років, які:

отримали статус «придатний» за результатами військово-лікарської комісії (ВЛК);

раніше мали статус «обмежено придатний» і мають пройти повторну ВЛК до 4 лютого 2025 року;

володіють дефіцитною військово-обліковою спеціальністю.

Підвищення цін на сигарети

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав законопроєкт №11090, який пропонує поступове зростання розмірів ставок акцизного податку на тютюнові вироби.

Документ встановляє поступове зростання розмірів ставок акцизного податку на тютюнові вироби з огляду на мінімальний рівень, визначений Директивою 2011/64/ЄС. Акциз на цигарки буде привʼязано до євро, а не гривні. Фактично з нового року цигарки будуть на 40 грн дорожче коштувати.

Зміни в дошкільній освіті

З 1 січня 2025 року в Україні набуде чинності закон «Про дошкільну освіту». Про це повідомляє Міносвіти.

В Україні з'являться альтернативні дитсадки у 2025 році фото: Fun Academy

Нововведення стосується багатьох сфер, зокрема:

для вихователів оптимізують робоче навантаження, що дасть змогу підвищити їхні заробітні плати та покращити умови праці;

батьки зможуть скористатися більшою гнучкістю завдяки поліпшеній територіальній доступності садочків та можливості вибору форм навчання;

у систему освіти запровадять нові типи організації освітньої діяльності, як-от мобільні, сімейні та мінісадки, що дасть змогу охопити більшу кількість дітей;

у дитсадках забезпечать різноманіття груп – вікові, різновікові, інклюзивні та спеціальні, з різними освітніми програмами;

для органів влади закон встановлює зобов’язання щодо забезпечення ресурсами та справедливої оплати праці вихователів;

як і раніше, заклади дошкільної освіти зможуть отримувати кошти з державного і місцевого бюджетів, платежів від засновників, оплати за освітні й додаткові послуги, доходів від оренди, грантів, благодійної допомоги та інших законних джерел.

Нова редакція закону про автоцивілку

З 1 січня 2025 року набуває чинності нова редакція закону «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» замість закону, який діяв з 2005 року.

Відповідно до нових змін, поліс стане електронним. Запровадження прямого врегулювання для всіх страхових компаній, які пропонують цей вид страхування, дозволить потерпілим звертатися за виплатою до своєї страхової компанії, а не до страхової винуватця ДТП, як це відбувалося раніше.

Це усуває необхідність шукати компанію винуватця, а страхові компанії отримують стимул швидко та якісно врегульовувати збитки своїх клієнтів. Пряме врегулювання стане обов’язковим для всіх страхових компаній, що значно покращить процес виплат.

Страхова компанія здійснює виплати потерпілим за наступних умов:

У ДТП брали участь лише два транспортні засоби.

Обидва водії мали чинні поліси, а пошкоджено виключно майно (без загиблих чи травмованих).

Якщо у ДТП брали участь два транспортні засоби, і поліс був чинним лише у потерпілої сторони.

З січня поступово збільшуватимуть страхові суми за полісами:

Для шкоди життю та здоров’ю: 500 тис. грн на одну особу, 5 млн грн на страховий випадок незалежно від кількості потерпілих.

Для шкоди майну: 250 тис. грн на одну особу, 1,25 млн грн на страховий випадок незалежно від кількості потерпілих.

Ці зміни стосуватимуться полісів, які набувають чинності з 1 січня 2025 року. Поліси, що почали діяти до 31 грудня 2024 року, діятимуть за старими правилами до завершення терміну їх дії.

Закон зобов’язує страхову компанію ухвалити рішення щодо виплати протягом 60 днів з моменту отримання заяви та необхідних документів. У разі потреби додаткових експертиз або дослідження обставин ДТП цей строк може бути продовжено до 90 днів.

Зміна початку дії страхового сертифіката «Зелена картка»

З 1 січня 2025 року страховий сертифікат «Зелена картка», який потрібен для виїзду за кордон на автомобілі, почне діяти тільки наступного дня після його оформлення. Про це повідомляє Моторне транспортне страхове бюро України.

Відтепер страховий сертифікат «Зелена картка» необхідно оформлювати щонайменше за добу до поїздки. Документ, оформлений у день виїзду, буде вважатися недійсним, що може стати причиною відмови у перетині кордону.

З початку року водії зможуть пред’являти «Зелену картку» в цифровому форматі, зберігаючи її, наприклад, у вигляді pdf-файлу на мобільному пристрої. У перспективі планується поступова відмова від друкованих версій сертифікатів.

Крім того, з 2025 року страхові компанії в Україні зможуть самостійно встановлювати розмір страхової премії за договорами міжнародного страхування «Зелена картка», враховуючи внутрішні критерії оцінки ризиків та інші ринкові фактори.