Зеленський подякував дітям за небайдужість, сміливість і внесок у допомогу країні

Президент Володимир Зеленський у День захисту дітей зустрівся з дітьми з різних куточків України та вручив їм відзнаки «Золоте серце» і «Майбутнє України». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис українського лідера.

Серед нагороджених – діти, які допомагають українським військовим, рятують людей після російських ударів, займаються наукою, спортом і музикою, а також розвивають українську культуру.

Зокрема, Анна-Марія Герман і Діана Насібова зібрали для українських захисників понад 7 млн грн кожна. Олег Пархомчук долучався до ліквідації наслідків російських ударів більш ніж на 60 локаціях Київщини. Данііл Косенко представляє інтереси української молоді на міжнародному рівні.

Зеленський подякував дітям за небайдужість, сміливість і внесок у допомогу країні. Окремо президент висловив вдячність батькам нагороджених за підтримку та виховання.

Варто нагадати, що колишній президент США Джо Байден у своїх мемуарах «Promise Me, America» розповів про незвичайний подарунок, який отримав від сина президента України Володимира Зеленського під час таємного візиту до Києва в лютому 2023 року. Тоді 10-річний Кирило Зеленський передав американському лідеру малюнок системи протиповітряної оборони, яку США постачали Україні.