Могилевська посадила дочку у своє тренерське крісло «Голосу країни» (відео)

Наталя Могилевська розповіла дочці тонкощі своєї роботи тренерки «Голосу країни»

Співачка Наталя Могилевська вперше привела свою молодшу дочку Софію на роботу. Дівчинка відвідала майданчик шоу «Голос країни». Про це розповідає «Главком» із посиланням на допис зірки в Instagram.

Наталя Могилевська влаштувала для дочки екскурсію павільйоном «Голосу країни» та показала залаштунки. Також вона познайомила юну Софію зі своєю колегою, співачкою Тіною Кароль, яка також є суддею та тренеркою шоу. «Соня приїхала до мами на роботу… і опинилася в тренерському кріслі. Екскурсію майданчиком пройшли, смаколиками поласували і багато разів натиснули на червону кнопку. План виконано», – написала артистка.

Також Могилевська розповіла дочці, що відбувається на сцені під час сліпого прослуховування учасників, та пояснила, як треба обирати таланти. Тож вона посадила дочку у своє тренерське крісло, і дівчинка натиснула кнопку та спробувала себе в ролі зіркової судді.

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Працівники знімального майданчика також приготували дочці Наталії Могилевської смаколики, які потім довелося доїдати співачці.

Нагадаємо, у новорічну ніч 2024 року Наталія Могилевська шокувала шанувальників зізнанням. Під час повномасштабного вторгнення співачка стала мамою. Вона вдочерила двох дівчаток.

До слова, зіркове подружжя ведучих Юрій Горбунов і Катерина Осадча відвідали залаштунки шоу «Голос країни» разом зі своїми синами. Юрій Горбунов розповів, як його сини дев’ятирічний Іван і п’ятирічний Данило спробували себе в ролі суддів та показалися в кріслах суддів.