Президент України Володимир Зеленський прокоментував українські удари по Кримському мосту, наголосивши, що окупований півострів є українською територією. За його словами, Україна має право завдавати ударів у відповідь на російські атаки по українській інфраструктурі. Про це Зеленський заявив під час спілкування з журналістами в Берліні, пише «Главком».

Журналістка запитала президента, коли Керченський міст остаточно перестане функціонувати і ним більше не зможуть їздити потяги. У відповідь Зеленський нагадав, що російські війська неодноразово атакували українські мости, тому Україна завдає ударів у відповідь.

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«Крим – це Україна, а зі своїм ми можемо робити, що хочемо. Вони били по наших мостах, і не перший раз, і не перший рік, і ми відповідаємо. Я вважаю, що це справедливо», – сказав Зеленський.

Нагадаємо, Сили оборони України в ніч проти 19 листопада завдали ракетного удару по Керченському мосту, який з'єднує Росію з тимчасово окупованим Кримом. За даними українського військового командування, внаслідок атаки ракетами «Нептун» пошкоджено залізничне полотно переправи, а рух мостом перекрито.

До слова, російський диктатор Володимир Путін уперше публічно прокоментував удари по Керченському мосту, заявивши, що Росія відповість на атаки українських військових. Про це він сказав журналістам після тристоронніх переговорів із президентом США Дональдом Трампом та головою КНР Сі Цзіньпіном у Китаї.