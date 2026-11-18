Джо Байден і Володимир Зеленський під час зустрічі в Білому домі у вересні 2024 року

Колишній президент США Джо Байден у своїх мемуарах «Promise Me, America» розповів про незвичайний подарунок, який отримав від сина президента України Володимира Зеленського під час таємного візиту до Києва в лютому 2023 року. Тоді 10-річний Кирило Зеленський передав американському лідеру малюнок системи протиповітряної оборони, яку США постачали Україні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Guardian.

На малюнку хлопчик залишив особисте послання Байдену: «Дякую, що допомагаєте моєму татові врятувати всіх нас».

Колишній американський президент згадав цей епізод, описуючи свій візит до української столиці та співпрацю із Зеленським після початку повномасштабного російського вторгнення.

У книзі Байден також зізнався, що спочатку сумнівався, чи зможе Зеленський, який до приходу в політику був актором і коміком, ефективно керувати державою в умовах великої війни.

За словами експрезидента США, він побоювався, що попередній професійний досвід українського лідера міг не підготувати його до настільки серйозного випробування.

Водночас Байден визнав, що його побоювання виявилися безпідставними. Він позитивно оцінив стійкість Зеленського та його здатність комунікувати з міжнародними партнерами під час війни.

Попри це, колишній очільник Білого дому зазначив, що співпраця з українським президентом не завжди була простою. За його словами, Зеленський наполегливо вимагав додаткової зброї та фінансової допомоги для України.

Байден охарактеризував Зеленського як людину, яка під час особистих розмов могла бути впертою та різкою. Він також зізнався, що іноді очікував більшої вдячності за американську підтримку.

Водночас експрезидент наголосив, що Сполучені Штати отримали значну віддачу від допомоги Україні, адже більшість виділених коштів витрачали на виробництво американського озброєння.

Мемуари Байдена «Promise Me, America» вийшли 17 листопада 2026 року. Значна частина книги присвячена російсько-українській війні, відносинам із Володимиром Путіним та співпраці Вашингтона й Києва у 2022–2025 роках.

Нагадаємо, 20 лютого 2023 року Джо Байден здійснив неанонсований візит до Києва. Американський президент зустрівся із Зеленським та підтвердив подальшу підтримку України у протистоянні російській агресії.