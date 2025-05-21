Зеленський: Ми готуємо обмін, маємо звільнити всіх наших людей

Зеленський про постачання й виробництво зброї: Активно працюємо й над залученням інвестицій у виробництво саме в Україні, виробництво буде тільки зростати

Зеленський: Російські штурмові дії тривають, і наші сили продовжують усю необхідну бойову активність

Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні розповів про підготовку до обміну, примус росіян до миру та доповідь міністра оборони. Як передає «Главком», про це йдеться на сайті Офісу президента.

Так, міністр оборони України Рустем Умєров та військові командувачі доповіли очільнику країни щодо фронту, щодо оборонних відносин із партнерами.

«Російські штурмові дії тривають, і наші сили продовжують усю необхідну бойову активність. Найбільш гаряча ситуація на Донеччині, особливо – Покровський напрямок. Від початку Курської операції в серпні російська армія зазнала серйозних втрат – більш ніж 63 тис. вбитими й пораненими тільки там. Також нашим силам вдалося суттєво поповнити обмінний фонд для України. На жаль, росіяни не дають сигналів щодо припинення вогню, і вони поки не готові війну завершувати. Отже, всі наші форми тиску, уся наша робота з партнерами заради тиску на Росію – це те, що абсолютно потрібно. Тиск переконує», – заявив Зеленський.

Міністр оборони України доповів деталі роботи з партнерами заради нового постачання зброї. «Активно працюємо й над залученням інвестицій у виробництво саме в Україні. Виробництво буде тільки зростати, і це наша довгострокова гарантія безпеки», – додав гарант.

Також Зеленський наголосив, що готується обмін. «Фактично щодня – доповіді. Ми маємо звільнити всіх наших людей, безумовно. Ми перевіряємо інформацію щодо кожного прізвища. Стараємося зробити максимум можливого. Дуже стараємося», - підсумував глава держави.

Нагадаємо, найбільшим результатом зустрічі української та російської сторін у Туреччині стала домовленість про масштабний обмін військовополоненими. Україна опрацьовує деталі обміну. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президента Володимира Зеленського.

За словами глави нашої держави, міністр оборони Рустем Умєров як глава делегації в Туреччині доповів про конкретні деталі розмови з росіянами. Делегації України вдалось «утримати розмову в достойних рамках».