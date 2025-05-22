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Стало відомо, у яку бригаду мобілізувався Бутусов

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Стало відомо, у яку бригаду мобілізувався Бутусов
Бутусов наголосив, що для нього «честь» стати учасником 13-ї бригади «Хартія», оскільки тут воює значна кількість його близьких друзів
фото: facebook.com/butusov.yuriy

Бутусов наразі проходить підготовку

Воєнний журналіст та головний редактор видання «Цензор.нет» Юрій Бутусов мобілізувався до 13-ї бригади Нацгвардії «Хартія», у званні солдата на посаду стрільця. Як передає «Главком», про це він написав у соцмережах.

Бутусов зараз проходить підготовку. Він нагадав, що як журналіст брав участь у бойових діях, в боях в обороні та в трьох штурмових атаках.

«Для тих, хто знає, що у мене розрив ахілла, я не можу стрибати, у мене проблеми з зором, я не можу стріляти з відкритого прицілу, але все це у ТЦК, я звичайно, не казав, я здоровий, і точка. І в прес-службі служити не збираюсь, при усій великій до цієї служби повазі. Я часто на війні, я бачу динаміку подій, ситуація небезпечна для існування нашої держави в цілому. І я розумію, що зміни зверху під впливом критики влади проходять дуже повільно», – розповів журналіст.

Бутусов наголосив, що для нього «честь» стати учасником «бойової родини» 13-ї бригади «Хартія», оскільки тут воює значна кількість його близьких друзів.

«Бригада «Хартія» будує середовище технологій, оперативних процедур та бойових алгоритмів, які створюють перевагу над ворогом не в кількості людей та техніки, а в якості управління та організації. <...> Я вірю, що таке масштабування якісної організації та управління – це наша єдина перевага у війні та єдиний можливий шлях до перемоги», – підсумував він.

Як відомо, у березні 2024 року до лав бригади долучився Сергій Жадан, український письменник і лідер музичного гурту «Жадан і Собаки». Також до «Хартії» приєднався Вахтанг Кіпіані, історик та головний редактор видання «Історична правда».

Нагадаємо, воєнний журналіст та головний редактор видання «Цензор.нет» Юрій Бутусов заявив, що він мобілізувався до лав Національної гвардії України. Як передає «Главком», про це він повідомив в ефірі Радіо Свобода.

Журналіст не уточнив, якою буде його роль у НГУ, зазначивши, що мобілізувався в травні. У контексті нещодавнього допису у соцмережах командира батальйону 47-ї окремої механізованої бригади «Маґура» Олександра Ширшина він зазначив, що в Україні «не працює система», тому журналісти та військовослужбовці всіх рівнів спілкуються в фейсбуці і обговорюють проблемні питання війська.

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Теги: мобілізація Юрій Бутусов журналіст

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