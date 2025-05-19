Вибори у Румунії, деталі про хворобу Байдена: головне за ніч

Ніч на 19 травня була насичена виборчими новинами з трьох країн

Румунія обрала президента – ним стам Нікушор Дан, у Португалії пройшли парламентські вибори, у Польщі пройшов перший тур президентських виборів, стало відомо про хворобу Джо Байдена, Макрон поінформував про розмову з Трампом.

«Главком» зібрав головні події ночі проти 19 травня, щоб ви були в курсі актуальних новин.

Вибори у Румунії

Незалежний кандидат, чинний мер Бухареста та політик з проєвропейським курсом Нікушор Дан здобув перемогу у другому турі президентських виборів у Румунії.

Дан отримав понад 54% голосів. Його суперник, ультраправий націоналіст Джордж Сіміон, набрав близько 46%. Явка виборців склала приблизно 65%, що є найвищим показником з 1996 року.

Дан заявив, що перемога належить кожному з виборців, хто віддав свій голос на виборах на за нього.

Президент України Володимир Зеленський привітав Нікушора Дана з перемогою на президентських виборах,

До того ж націоналістичний політик Джордже Сіміон, лідер партії AUR, категорично відкинув результати екзитполів та оголосив себе президентом та втрапив у курйоз.

У своїй публікації, де Сіміон оголосив себе президентом Румунії, переплутав прапори. Та використав прапор Чаду замість румунського.

Прапори Румунії та Чаду дуже схожі, але синій колір у прапорі Чаду темніший. Пізніше очільник праворадикальної партії «Альянс за Союз румунів» Джордже Сіміон визнав свою поразку на президентських виборах.

Парламентські вибори у Португалії

На дострокових парламентських виборах у Португалії перемогу здобула правоцентристська коаліція «Демократичний альянс» (AD) на чолі з прем'єр-міністром Луїшем Монтенегру, отримавши 32,7% голосів і 89 місць у парламенті з 230.

Друге місце розділили Соціалістична партія (PS) під керівництвом Педру Нуну Сантуша та ультраправа партія Chega на чолі з Андре Вентурою, кожна з яких здобула по 58 місць. PS отримала 23,4% голосів, а Chega – 22,6%.

Після виборів Педру Нуну Сантуш оголосив про свою відставку з посади лідера PS через найгірший результат партії з 1987 року.

Хоча AD здобула найбільшу кількість голосів, вона не досягла абсолютної більшості (116 місць), що змушує Монтенегру формувати уряд меншості. Він вже заявив, що не буде вступати в коаліцію з Chega.

Перший тур президентських виборів у Польщі

У першому турі президентських виборів у Польщі жоден із кандидатів не набрав понад 50% голосів, тому другий тур призначено на 1 червня.

У голосуванні лідирує ліберальний кандидат і мер Варшави, який отримав 31,1% голосів – Рафал Тшасковський. Йому протистоятиме консервативний історик і кандидат від партії «Право і справедливість» з результатом 29,1% Кароль Навроцький,.

Раніше стало відомо, що згідно з опитуваннями найбільше шансів на перемогу мають два кандидати. Респонденти називали імена кандидатів, які вийшли до другого туру президентських виборів.

Джо Байден бореться з раком

Експрезиденту США Джо Байдена діагностували рак простати з метастазами в кістки.

«Минулого тижня президент Джо Байден пройшов обстеження після того, як у нього з’явилися симптоми при сечовипусканні. Було виявлено вузол у передміхуровій залозі. У п’ятницю у нього діагностували рак простати з оцінкою 9 балів за шкалою Глісона (група 5), з метастазами в кісткову тканину», – йдеться у повідомленні.

Незважаючи на серйозність діагнозу, лікарі зазначають, що рак є гормонозалежним, що відкриває можливості для ефективного лікування. Байден та його родина наразі консультуються з лікарями щодо найкращих варіантів терапії.

Президент США Дональд Трамп побажав Байдену одужання: «Ми з Меланією засмучені нещодавнім медичним діагнозом Джо Байдена. Ми висловлюємо найтепліші побажання Джилл і його сім'ї та бажаємо Джо якнайшвидшого й успішного одужання».

Окрім цього колишня віцепрезидентка США Камала Гарріс і державний секретар США Марко Рубіо підтримали Байдена після новини про тяжкий діагноз.

Гарріс написала: «Джо – боєць, і я знаю, що він зустріне цей виклик з тією ж силою, стійкістю та оптимізмом, які завжди визначали його життя та лідерство». Своєю чергою Рубіо повідомив, що вони з дружиною «об'єднані в молитві за сім'ю Байденів».

Інші політики зі США також висловили підтримку родині Байденів та бажають 46-му президенту США швидкого одужання.

Розмова Макрона з Трампом

Сьогодні, 19 травня має відбутись телефонна розмова Трампа з Путіним, а згодом Трамп подзвонить Зеленському. Перед цим президент Франції Еммануель Макрон провів розмову з президентом США Дональдом Трампом.

Французький лідер повідомив, що розмовляв з Трампом, прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером, канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом та прем'єр-міністеркою Італії Джоржею Мелоні.

Макрон не уточнив чи це була спільна розмова всіх політиків, чи проводились дзвінки з кожним окремо. Проте у підсумку повідомив, що диктатор Путін, ймовірно, в розмові з Трампом чи після неї, має показати своє прагнення до миру.

«Президент Путін має показати, що він хоче миру, погодившись на 30-денне безумовне припинення вогню, запропоноване президентом Трампом і підтримане Україною та Європою», – написав Макрон.