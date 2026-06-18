Економіка майбутнього: Буданов показав бізнесу український «план Маршалла»

«Наше завдання – не просто відбудувати Укра\ну, а здійснити наймасштабнішу економічну трансформацію на континенті»

Україна готує власний аналог плану Маршалла для післявоєнного розвитку держави. Проєкт стратегії «Економіка майбутнього», над яким працюють представники влади, міжнародні експерти та бізнес, представили під час засідання Ради з питань підтримки підприємництва, повідомив Кирило Буданов у Facebook.

За словами Буданова, економіка повоєнної України має бути найбільш ліберальною, відкритою та конкурентною у Європейському Союзі.

«Наше завдання – не просто відбудувати, а здійснити наймасштабнішу економічну трансформацію на континенті за останні десятиліття», – наголосив він.

Буданов зазначив, що нова економіка України повинна базуватися на трьох стратегічних стовпах. Перший – викорінення корупції та рівні правила гри, які є основними умовами для залучення інвестицій. Другий – створення потужного промислового ядра, що забезпечить і обороноздатність держави, і відновлення країни. Третій – побудова інноваційної економіки, інтегрованої у світові ринки.

Під час засідання Ради був презентований проєкт стратегії «Економіка майбутнього». Над розробкою документа працює спільна команда ОП, уряду, компанії McKinsey, Світового банку, міжнародних експертів та українського бізнесу.

«Це наш практичний аналог плану Маршалла», – заявив Буданов.

Він також повідомив, що з часу попереднього засідання Ради вдалося розв’язати частину проблемних питань, які порушували представники бізнесу.

«Продовжуємо прибирати перешкоди для ефективної роботи української економіки», – зазначив Буданов.

Нагадаємо, Кирило Буданов очолив Раду з питань підтримки підприємництва наприкінці березня цього року.

У квітні керівник ОП провів перше засідання Ради з питань підтримки підприємництва, де влада та бізнес обговорили ключові бар’єри для розвитку української економіки.