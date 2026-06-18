Головна Країна Політика
search button user button menu button

Економіка майбутнього: Буданов показав бізнесу український «план Маршалла»

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Економіка майбутнього: Буданов показав бізнесу український «план Маршалла»

«Наше завдання – не просто відбудувати Укра\ну, а здійснити наймасштабнішу економічну трансформацію на континенті»

Україна готує власний аналог плану Маршалла для післявоєнного розвитку держави. Проєкт стратегії «Економіка майбутнього», над яким працюють представники влади, міжнародні експерти та бізнес, представили під час засідання Ради з питань підтримки підприємництва, повідомив Кирило Буданов у Facebook.

За словами Буданова, економіка повоєнної України має бути найбільш ліберальною, відкритою та конкурентною у Європейському Союзі.

Економіка майбутнього: Буданов показав бізнесу український «план Маршалла» фото 1

«Наше завдання – не просто відбудувати, а здійснити наймасштабнішу економічну трансформацію на континенті за останні десятиліття», – наголосив він.

Буданов зазначив, що нова економіка України повинна базуватися на трьох стратегічних стовпах. Перший – викорінення корупції та рівні правила гри, які є основними умовами для залучення інвестицій. Другий – створення потужного промислового ядра, що забезпечить і обороноздатність держави, і відновлення країни. Третій – побудова інноваційної економіки, інтегрованої у світові ринки.

Під час засідання Ради був презентований проєкт стратегії «Економіка майбутнього». Над розробкою документа працює спільна команда ОП, уряду, компанії McKinsey, Світового банку, міжнародних експертів та українського бізнесу.

«Це наш практичний аналог плану Маршалла», – заявив Буданов.

Економіка майбутнього: Буданов показав бізнесу український «план Маршалла» фото 2

Він також повідомив, що з часу попереднього засідання Ради вдалося розв’язати частину проблемних питань, які порушували представники бізнесу.

«Продовжуємо прибирати перешкоди для ефективної роботи української економіки», – зазначив Буданов.

Нагадаємо, Кирило Буданов очолив Раду з питань підтримки підприємництва наприкінці березня цього року.

У квітні керівник ОП провів перше засідання Ради з питань підтримки підприємництва, де влада та бізнес обговорили ключові бар’єри для розвитку української економіки.

Теги: економіка бізнес влада Кирило Буданов

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

В «Укрметалургпромі» наголошують, що питання фінансової стабільності енергетичних компаній потребує комплексного підходу
«Укрметалургпром»: зміна тарифів на передачу та диспетчеризацію електроенергії може прискорити спад виробництва
Вчора, 13:28
Абсолютний історичний рекорд досі належить березню 2019 року – 239,4 млн яєць за місяць
Рекордний травень: Україна найбільше за сім років вивезла яєць і м'яса птиці
Вчора, 05:10
Торгові ряди на Шулявці палають після ворожої атаки 15 червня 2026 року
На Шулявці внаслідок обстрілу згорів єдиний бізнес переселенки з Маріуполя (ВІДЕО)
15 червня, 12:41
Як подолати кадровий дефіцит? «Метінвесті» поділився досвідом
Як подолати кадровий дефіцит? «Метінвесті» поділився досвідом
8 червня, 13:51
Росія втратила значну частину нафтопереробних потужностей
Росія вперше визнала падіння видобутку нафти у 2026 році
4 червня, 14:26
Затримка в обміні пов'язана виключно з позицією російської сторони
Буданов анонсував новий обмін військовополоненими з Росією
1 червня, 23:05
У федерації закликали уряд утриматися від підвищення тарифів у 2026 році
Федерація роботодавців закликала уряд не підвищувати вантажні тарифи «Укрзалізниці»
29 травня, 12:23
Samsung, LG та Hyundai можуть відкрити виробництва в Україні: Віталій Кім розкрив деталі переговорів
Samsung, LG та Hyundai можуть відкрити виробництва в Україні: Віталій Кім розкрив деталі переговорів
27 травня, 17:45
Дружина та син біля портрета загиблого розвідника
У Нетішині люди були проти перейменування вулиці на честь Героя України: чим усе закінчилося
23 травня, 19:15

Політика

Броневицький: ЄС не вимагає конкурсу на посаду генпрокурора, його вигадали активісти
Броневицький: ЄС не вимагає конкурсу на посаду генпрокурора, його вигадали активісти
Заступник міністра фінансів посилив наглядову раду «Укрзалізниці»
Заступник міністра фінансів посилив наглядову раду «Укрзалізниці»
Польська істерика щодо Героїв УПА. Дисидент і нардеп п’яти скликань похвалив Зеленського за реакцію
Польська істерика щодо Героїв УПА. Дисидент і нардеп п’яти скликань похвалив Зеленського за реакцію
Кадрові зміни в «Укргідроенерго»: уряд припиняє повноваження членів наглядової ради
Кадрові зміни в «Укргідроенерго»: уряд припиняє повноваження членів наглядової ради
СБУ перехопила документ, який заперечує удар українських дронів по автобусу з громадянами Білорусі
СБУ перехопила документ, який заперечує удар українських дронів по автобусу з громадянами Білорусі
Економіка майбутнього: Буданов показав бізнесу український «план Маршалла»
Економіка майбутнього: Буданов показав бізнесу український «план Маршалла»

Новини

Жителі Підмосков'я після дронової атаки масово скаржаться на токсичні опади (фото)
Сьогодні, 14:38
Трамп зобов'язав американські компанії виробляти більше зброї
Вчора, 13:48
Стармер відреагував на обстріл цивільного судна російським фрегатом у Ла-Манші
Вчора, 12:05
Вийшов перший трейлер мультфільму «Шрек 5»: коли дивитись продовження серіалу (відео)
Вчора, 09:10
Зеленський підбив підсумки зустрічі з лідерами G7 (фото)
16 червня, 14:59
Президент України зустрівся з Трампом на полях саміту G7 (відео)
16 червня, 11:18

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua