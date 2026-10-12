Зеленський попередив світ про кризу, до якої залишилося лише два місяці

Заява Зеленського пролунала на тлі занепокоєння через проблеми на світових енергетичних ринках

Президент закликав звернути увагу на проблему із зерном, яку відсувають на другий план через дискусії про дизель

Президент України Володимир Зеленський попередив про можливу кризу із зерном, яка може загостритися вже за два-три місяці. За його словами, зараз увага зосереджена переважно на проблемах із дизельним пальним, тоді як ризики для зернового ринку залишаються поза широким обговоренням. Про це пише «Главком» з посиланням на заяву українського лідера.

«Всі говорять про дизель, але ніхто не говорить про зерно – за два-три місяці буде криза», – заявив Зеленський.

Глава держави звернув увагу на необхідність завчасно оцінити можливі наслідки та не чекати, доки проблема стане критичною. Його заява стосується ризиків, які можуть виникнути на зерновому ринку в найближчі місяці.

Водночас президент не уточнив, про який саме масштаб кризи йдеться, які країни можуть відчути її наслідки першими та які конкретні чинники здатні спричинити загострення ситуації.

Заява Зеленського пролунала на тлі занепокоєння через проблеми на світових енергетичних ринках. За словами президента, зосередження уваги лише на дизелі може відвертати увагу від іншої потенційно серйозної проблеми – забезпечення зерном.

Варто нагадати, що Росія посилила повітряну кампанію проти України, завдаючи ударів по містах, критичній інфраструктурі та портах Чорного моря. Наслідки цієї кампанії можуть вийти далеко за межі України, оскільки під загрозою опинилися експорт зерна та продовольча безпека інших країн.