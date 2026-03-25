Зеленський змінив очільника Ради з питань підтримки підприємництва

Раніше посаду голови ради обіймав колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак

Керівник Офісу президента Кирило Буданов став головою Ради з питань підтримки підприємництва. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на указ президента України Володимира Зеленського №268/2026.

Рада утворюється у складі голови, двох заступників голови, секретаря та інших членів ради, які беруть участь у її роботі на громадських засадах. Згідно з указом глави держави, на новій посаді заступниками Буданова стануть заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра, а також міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболєв. Крім того, перша заступниця генерального директора Директорату з питань соціально-економічної політики Офісу президента Лариса Яремчук обійме посаду секретаря ради.

Нагадаємо, у січні 2024 року президент України Володимир Зеленський підписав указ «Про Раду з питань підтримки підприємництва в умовах воєнного стану». Її створено з метою консолідації зусиль держави та бізнесу в умовах воєнного стану, збереження та розвитку підприємницького потенціалу, відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 23 січня 2024 року «Про невідкладні заходи із забезпечення економічної безпеки на період дії правового режиму воєнного стану».

Основними завданнями ради є системний аналіз ситуації щодо забезпечення в умовах воєнного стану права на підприємницьку діяльність, практики формування та реалізації державної політики щодо додержання гарантій права на підприємництво, напрацювання за результатами такого аналізу та внесення на розгляд президентові України пропозицій про можливі шляхи та механізми вирішення проблемних питань.

До слова, в Україні наразі налічується 2 997 компаній з іноземними власниками – йдеться про бізнеси з річним доходом від 100 млн грн за фінансовою звітністю за 2025 рік.