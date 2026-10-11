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Ілон Маск прокоментував заяву Трампа про зміну президента в Україні

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Ілон Маск прокоментував заяву Трампа про зміну президента в Україні
Маск: Зеленський зайшов надто далеко
фото з відкритих джерел

Ілон Маск підтримав позицію Трампа, який закликав змінити президента в Україні

Американський мільярдер і власник соціальної мережі X Ілон Маск публічно відреагував на висловлювання президента США Дональда Трампа щодо необхідності зміни керівництва в Україні. Про це пише «Главком».

Бізнесмен залишив свій коментар під публікацією акаунта Rapid Response 47, де було оприлюднено відео із відповідною заявою американського лідера.

«Зеленський зайшов надто далеко», – написав Маск у соцмережі X.

Ілон Маск прокоментував заяву Трампа про зміну президента в Україні фото 1

Як відомо, президент США Дональд Трамп вважає, Україні час обрати нового президента. Про це він сказав під час спілкування із журналістами.

За словами американського президента, Володимир Зеленський міг завершити війну вже «багато разів», але він нібито цього не хоче.

Нагадаємо, США посилили тиск, вимагаючи від України припинити удари по російських нафтопереробних заводах. Також Вашингтон пригрозив Києву припинити обмін важливою розвідувальною інформацією.

Зустріч представників США, України, європейських країн і НАТО, під час якої сторони обговорили можливі шляхи деескалації та завершення війни до початку зими, завершилася достроково. Переговорна група від України вже перебуває на шляху додому. 

Переговори стосовно миру відбулися вчора у Флориді, й планувалося, що вони продовжаться у суботу, 10 жовтня. Під час їх проведення стало відомо про рішення президента США Дональда Трампа скасувати санкції на російський дизель.

Раніше спеціальний представник президента США Стів Віткофф у соцмережі X назвав переговори конструктивними. За його словами, учасники обговорили можливості деескалації та завершення війни, гарантії безпеки для України, стійкість енергетичної системи напередодні зими та повоєнне відновлення. «Обговорення було плідним і допомогло визначити напрями для подальшого опрацювання перед наступним контактом США з Росією», – зазначив Віткофф.

Теги: Ілон Маск Володимир Зеленський Дональд Трамп

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