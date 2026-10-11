«Працюємо заради гарантування безпеки» – Володимир Зеленський провів телефонну розмову із Дональдом Туском

Президент України та польський прем’єр-міністр обговорили, що саме може зміцнити позиції та можливості захищатися від російської агресивності

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском. Глава держави подякував йому підтримку й повне розуміння безпекової ситуації та всіх наявних загроз. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Офіс президента.

«Ніхто і ніщо не зламає Україну та її президента у боротьбі з російською агресією. Я запевнив його, що він може розраховувати на повну солідарність Польщі та Європи з Українським народом», – написав прем’єр-міністр Польщі у соцмережі Х.

Володимир Зеленський і Дональд Туск обговорили, що саме може зміцнити позиції та можливості захищатися від російської агресивності.

Президент поінформував про оборонні потреби України. Глава держави наголосив, що російських обстрілів та дестабілізаційної активності РФ стало значно більше.

«Польські позиції сильні, і принципово, що ми разом працюємо заради гарантування безпеки. Координуємо і дипломатичну активність напередодні зустрічей на рівні ЄС в Брюсселі», – зазначив Володимир Зеленський.

Раніше Польща потролила Путіна через дизельну угоду зі США. Очільник Міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що палива не вистачає навіть у Москві та нагадав про пошкодження російських нафтопереробних потужностей.

Також у польському Любліні відновили укриття, облаштоване ще в середині 1980-х років. Об'єкт модернізували з урахуванням сучасних вимог цивільної оборони на тлі посилення російських атак по Україні.