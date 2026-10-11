Головна Країна Політика
search button user button menu button

«Працюємо заради гарантування безпеки» – Володимир Зеленський провів телефонну розмову із Дональдом Туском

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
«Працюємо заради гарантування безпеки» – Володимир Зеленський провів телефонну розмову із Дональдом Туском
Зеленський поінформував Туска про оборонні потреби України
фото з відкритих джерел

Президент України та польський прем’єр-міністр обговорили, що саме може зміцнити позиції та можливості захищатися від російської агресивності

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском. Глава держави подякував йому підтримку й повне розуміння безпекової ситуації та всіх наявних загроз. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Офіс президента.

«Ніхто і ніщо не зламає Україну та її президента у боротьбі з російською агресією. Я запевнив його, що він може розраховувати на повну солідарність Польщі та Європи з Українським народом», – написав прем’єр-міністр Польщі у соцмережі Х.

Володимир Зеленський і Дональд Туск обговорили, що саме може зміцнити позиції та можливості захищатися від російської агресивності.

Президент поінформував про оборонні потреби України. Глава держави наголосив, що російських обстрілів та дестабілізаційної активності РФ стало значно більше.

«Польські позиції сильні, і принципово, що ми разом працюємо заради гарантування безпеки. Координуємо і дипломатичну активність напередодні зустрічей на рівні ЄС в Брюсселі», – зазначив Володимир Зеленський.

Раніше Польща потролила Путіна через дизельну угоду зі США. Очільник Міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що палива не вистачає навіть у Москві та нагадав про пошкодження російських нафтопереробних потужностей.

Також у польському Любліні відновили укриття, облаштоване ще в середині 1980-х років. Об'єкт модернізували з урахуванням сучасних вимог цивільної оборони на тлі посилення російських атак по Україні. 

Читайте також:

Теги: Польща Володимир Зеленський Дональд Туск

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наслідки влучання російського БпЛА поблизу кордону з Польщею
Польща відреагувала на російські удари біля свого кордону
13 вересня, 14:44
Лідер Фінляндії висловив сподівання, що мирні переговори продовжаться найближчими тижнями
«Росія намагається нас залякати»: Стубб звернувся до Європи
22 вересня, 02:27
Качинський пов'язує свою оцінку з виступом президента України Володимира Зеленського у польському Сеймі в березні 2022 року
Україна пропонувала Польщі створити «єдину державу» – Качинський
21 вересня, 16:00
Генсек НАТО Марк Рютте назвав справжню мету атаки Путіна біля кордону НАТО
«Путін у відчаї»: генсек НАТО відреагував на атаку РФ біля кордону Альянсу
14 вересня, 18:35
Руслан Кравченко завершив роботу на посаді генерального прокурора
Зеленський підписав указ про звільнення Кравченка з посади генпрокурора
15 вересня, 21:04
Українці довелося кілька разів пересідати та самостійно шукати шлях до Катовіце
Українка поскаржилася на хаос у польських поїздах
23 вересня, 09:56
Зеленський провів селекторну нараду щодо захисту України
Зеленський попередив про підготовку Росії до масованого удару
6 жовтня, 13:58
Маск: Зеленський зайшов надто далеко
Ілон Маск прокоментував заяву Трампа про зміну президента в Україні
Сьогодні, 04:32
1 жовтня під час виконання бойового завдання загинув український льотчик, капітан Марат Мамбетов
Зеленський посмертно присвоїв звання Героя України льотчику Мамбетову
6 жовтня, 17:10

Політика

Зеленський назвав обов’язкову умову для проведення виборів в Україні
Зеленський назвав обов’язкову умову для проведення виборів в Україні
«Працюємо заради гарантування безпеки» – Володимир Зеленський провів телефонну розмову із Дональдом Туском
«Працюємо заради гарантування безпеки» – Володимир Зеленський провів телефонну розмову із Дональдом Туском
Зеленський відповів Трампу на вимогу припинити удари по НПЗ Росії
Зеленський відповів Трампу на вимогу припинити удари по НПЗ Росії
Нардепка від партії Порошенка купила квартиру за 7 млн грн на Заході України
Нардепка від партії Порошенка купила квартиру за 7 млн грн на Заході України
Захищала Зеленського. Пенсіонерка отримала штраф за напад на учасницю «картонкового майдану»
Захищала Зеленського. Пенсіонерка отримала штраф за напад на учасницю «картонкового майдану»
Зеленський і прем’єр Британії готують спільні кроки у відповідь на російські атаки
Зеленський і прем’єр Британії готують спільні кроки у відповідь на російські атаки

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
374K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 жовтня: ситуація на фронті
154K
Карта повітряних тривог України онлайн 11 жовтня 2026
152K
Кремль зробив заяву про переговори після слів Зеленського у Прилуках
102K
Лавров озвучив нову вимогу Росії до Зеленського для початку переговорів
82K
День народження Путіна. Хто з іноземних політиків привітав диктатора
70K
Сепаратисти перемогли на виборах у Канаді та анонсували референдум

Новини

В Україні до 24°, місцями дощитиме: погода на 11 жовтня 2026 року
Сьогодні, 05:59
День юриста України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
8 жовтня, 07:00
В Україні очікується теплий день: погода на 7 жовтня 2026 року
7 жовтня, 05:59
В Україні до 21°, сонячно та без опадів: погода на 6 жовтня 2026 року
6 жовтня, 05:59
Жорже Жезуш заявив, що готовий повернути Кріштіану Роналду до збірної Португалії
5 жовтня, 10:26
В Україні до 21°, місцями невеликий дощ: погода на 5 жовтня 2026 року
5 жовтня, 05:59

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua