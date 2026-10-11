Axios: «Енергетичне перемир'я» Трампа стосується припинення ударів тільки по НПЗ

Дональд Трамп переконаний, що ураження російських НПЗ призводить до подорожчання пального у США

Президент США Дональд Трамп намагається домогтися часткової домовленості про припинення вогню між Україною та Росією. Про це пише «Главком» із посиланням на Axios.

За даними видання, ініціатива передбачає взаємне зупинення атак на нафтопереробну інфраструктуру. Очікується, що Володимир Зеленський погодиться на ці умови, після чого сторони могли б перейти до обговорення мораторію на удари по електромережах і генерації.

Наразі Кремль офіційно не приставав на ці пропозиції, тоді як Київ пріоритетом вважає саме захист власних електростанцій. Українська сторона наголошує на необхідності убезпечити електричну мережу країни, проте вже за годину після заяв Трампа про перемир'я російські війська завдали удару по ТЕЦ-5 у Харкові. Менше з тим, у Білому домі зазначають, що Москва ще розглядає цю ініціативу.

Водночас у Вашингтоні зростає роздратування через дії Києва. Трамп переконаний, що ураження російських НПЗ призводить до подорожчання пального на американському ринку. У Білому домі застерігають: продовження українських атак на нафтопереробні об'єкти РФ більше шкодить взаєминам із президентом США, аніж російському агресору, оскільки Трамп вважає, що Україна зловживає підтримкою Сполучених Штатів.

Нагадаємо, 11 жовтня Дональд Трамп несподівано заявив у соціальних мережах, що Україна та Росія нібито домовилися припинити удари по енергетичній інфраструктурі одна одної.

«Негайно набуває чинності енергетичне перемир’я у війні між Росією та Україною. Обидві сторони погодилися. Не порушуйте його!», – написав президент США у своїй соцмережі Truth Social.

Президент України Володимир Зеленський повідомив про готовність припинити обстріли нафтопереробних заводів. Він також назвав хорошою заяву американського президента, хоча вона і стала для нього новиною. Водночас зауважив, що «важливо, щоб це стало частиною реальності».

Глава держави запевнив, що підтримує всі «реальні формати» припинення вогню і припинення війни.

«Україна готова не завдавати ударів по російській енергетиці, і розраховуємо на аналогічну готовність Росії і на домовленість президента Сполучених Штатів Америки щодо цього. Ми вітаємо таку домовленість», – пояснив він.

Після цього РФ, яка схоже, проігнорувала заяву Трампа про енергетичне перемир’я між Україною та РФ, ударила по ТЕЦ-5 в Харкові.