Головна Світ Політика
search button user button menu button

Axios: «Енергетичне перемир'я» Трампа стосується припинення ударів тільки по НПЗ

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Axios: «Енергетичне перемир'я» Трампа стосується припинення ударів тільки по НПЗ
Трамп уважає, що Україна зловживає підтримкою Сполучених Штатів
фото: Офіс президента

Дональд Трамп переконаний, що ураження російських НПЗ призводить до подорожчання пального у США

Президент США Дональд Трамп намагається домогтися часткової домовленості про припинення вогню між Україною та Росією. Про це пише «Главком» із посиланням на Axios.

За даними видання, ініціатива передбачає взаємне зупинення атак на нафтопереробну інфраструктуру. Очікується, що Володимир Зеленський погодиться на ці умови, після чого сторони могли б перейти до обговорення мораторію на удари по електромережах і генерації.

Наразі Кремль офіційно не приставав на ці пропозиції, тоді як Київ пріоритетом вважає саме захист власних електростанцій. Українська сторона наголошує на необхідності убезпечити електричну мережу країни, проте вже за годину після заяв Трампа про перемир'я російські війська завдали удару по ТЕЦ-5 у Харкові. Менше з тим, у Білому домі зазначають, що Москва ще розглядає цю ініціативу.

Водночас у Вашингтоні зростає роздратування через дії Києва. Трамп переконаний, що ураження російських НПЗ призводить до подорожчання пального на американському ринку. У Білому домі застерігають: продовження українських атак на нафтопереробні об'єкти РФ більше шкодить взаєминам із президентом США, аніж російському агресору, оскільки Трамп вважає, що Україна зловживає підтримкою Сполучених Штатів.

Нагадаємо, 11 жовтня Дональд Трамп несподівано заявив у соціальних мережах, що Україна та Росія нібито домовилися припинити удари по енергетичній інфраструктурі одна одної.

«Негайно набуває чинності енергетичне перемир’я у війні між Росією та Україною. Обидві сторони погодилися. Не порушуйте його!», – написав президент США у своїй соцмережі Truth Social.

Президент України Володимир Зеленський повідомив про готовність припинити обстріли нафтопереробних заводів. Він також назвав хорошою заяву американського президента, хоча вона і стала для нього новиною. Водночас зауважив, що «важливо, щоб це стало частиною реальності».

Глава держави запевнив, що підтримує всі «реальні формати» припинення вогню і припинення війни.

«Україна готова не завдавати ударів по російській енергетиці, і розраховуємо на аналогічну готовність Росії і на домовленість президента Сполучених Штатів Америки щодо цього. Ми вітаємо таку домовленість», – пояснив він.

Після цього РФ, яка схоже, проігнорувала заяву Трампа про енергетичне перемир’я між Україною та РФ, ударила по ТЕЦ-5 в Харкові.

Теги: Дональд Трамп Володимир Зеленський Україна росія перемир'я

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін повідомив Трампу, що не збирається припиняти війну проти України
Путін у розмові з Трампом дав зрозуміти, чи готовий до миру з Україною
Вчора, 11:33
Трамп і Путін домовилися про постачання російського дизеля під час телефонної розмови, 9 жовтня 2026 року
Угода Трампа з Путіним. Чому не можна ображатися
Вчора, 11:30
Президент Трамп прийняв президента Китаю Сі Цзіньпіна з державним візитом, 24 вересня 2026 року
Переговори Трампа та Сі. Де тут про Україну?
25 вересня, 15:10
Додаткові витрати на стабільність зв’язку позначаться на щомісячній платі за інтернет
Тарифи на домашній інтернет можуть зрости: названо головну причину
24 вересня, 12:14
У каплиці Святого Георгія про Україну згадують на кожній службі
У каплиці, де похована Єлизавета II, звучала молитва за Україну
19 вересня, 21:34
Кропиву позбавлено посади та старт саміту «Карпатської вісімки»: головне за день 18 вересня
Кропиву позбавлено посади та старт саміту «Карпатської вісімки»: головне за день 18 вересня
18 вересня, 21:22
Найбільших збитків зазнала компанія Wildberries
Атаки на склади Wildberries та Ozon: пораховано збитки компаній
18 вересня, 03:31
Нардепка заявила про нестачу грошей у державному бюджеті
«Грошей обмаль». Нардепка розповіла, на що зараз вистачає держбюджету
15 вересня, 17:01
Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив про здатність НАТО знищити половину НПЗ Росії
Глава МЗС Польщі назвав слабке місце Росії у разі війни з НАТО
14 вересня, 16:00

Політика

Війна в Україні вступила в нову, похмурішу фазу – Урсула фон дер Ляєн
Війна в Україні вступила в нову, похмурішу фазу – Урсула фон дер Ляєн
Шредеру загрожує виключення з партії через святкування з Путіним
Шредеру загрожує виключення з партії через святкування з Путіним
ЗМІ побачили прихований мотив в угоді Трампа з Путіним
ЗМІ побачили прихований мотив в угоді Трампа з Путіним
«Росія вторглася в Україну, а капітулювали США». Політолог жорстко пройшовся по Трампу
«Росія вторглася в Україну, а капітулювали США». Політолог жорстко пройшовся по Трампу
Польща заявила про загрозу замаху на Туска та міністра оборони
Польща заявила про загрозу замаху на Туска та міністра оборони
Американська блогерка, близька до Трампа, заступилася за Зеленського
Американська блогерка, близька до Трампа, заступилася за Зеленського

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
374K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 жовтня: ситуація на фронті
154K
Карта повітряних тривог України онлайн 11 жовтня 2026
152K
Кремль зробив заяву про переговори після слів Зеленського у Прилуках
103K
На Волині стартував сезон збору найдорожчої у світі спеції
102K
Лавров озвучив нову вимогу Росії до Зеленського для початку переговорів
83K
День народження Путіна. Хто з іноземних політиків привітав диктатора

Новини

В Україні до 24°, місцями дощитиме: погода на 11 жовтня 2026 року
Сьогодні, 05:59
День юриста України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
8 жовтня, 07:00
В Україні очікується теплий день: погода на 7 жовтня 2026 року
7 жовтня, 05:59
В Україні до 21°, сонячно та без опадів: погода на 6 жовтня 2026 року
6 жовтня, 05:59
Жорже Жезуш заявив, що готовий повернути Кріштіану Роналду до збірної Португалії
5 жовтня, 10:26
В Україні до 21°, місцями невеликий дощ: погода на 5 жовтня 2026 року
5 жовтня, 05:59

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua