Пандемія вдарила по чорнобильському туризму. Скільки людей відвідали зону в 2020-му
Рекордним за відвідуваністю Чорнобильської зони був 2019 рік
Через пандемію коронавірусу кількість туристів у Чорнобильській зоні відчуження суттєво зменшилася. Про це повідомив у коментарі Радіо Свобода голова Державного агентства з управління зоною відчуження Сергій Костюк.
За його словами, у 2020 році через пандемію кількість туристів зменшилася до 34 тисяч, із них 20-25 тисяч – це громадяни України.
«Ми вводимо постійно нові маршрути – можна поїхати автобусом, є піші маршрути, є веломаршрути, і по річках можна на все подивитися. Кількість цих маршрутів зростає, і це ті маршрути, якими люди можуть безпечно проїхатися і побачити всю красу цієї території. І це безпечно, адже перед цим фахівці проходять по всій зоні, передивляються маршрути, роблять заміри радіоактивного випромінювання», – запевнив Костюк.
Рекордним за відвідуваністю, зауважує Костюк, був 2019 рік. Позаторік Чорнобильську зону відвідали 124 тисячі туристів. Тоді, це, зокрема, пов’язували з виходом серіалу «Чорнобиль» від американської компанії HBO. Прем’єра відбулася в травні 2019 року і викликала широкий резонанс серед глядачів та критиків.
Як повідомлялося, цього року з нагоди 35-х роковин Чорнобильської катастрофи окремим категоріям киян буде надано адресну матеріальну допомогу.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський доручив Кабміну підготувати заходи до 35-х роковин Чорнобильської катастрофи.