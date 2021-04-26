Пандемія вдарила по чорнобильському туризму. Скільки людей відвідали зону в 2020-му

Радіолокаційна станція «Дуга» була секретним об'єктом до 1980-х років

Рекордним за відвідуваністю Чорнобильської зони був 2019 рік

Через пандемію коронавірусу кількість туристів у Чорнобильській зоні відчуження суттєво зменшилася. Про це повідомив у коментарі Радіо Свобода голова Державного агентства з управління зоною відчуження Сергій Костюк.

За його словами, у 2020 році через пандемію кількість туристів зменшилася до 34 тисяч, із них 20-25 тисяч – це громадяни України.

«Ми вводимо постійно нові маршрути – можна поїхати автобусом, є піші маршрути, є веломаршрути, і по річках можна на все подивитися. Кількість цих маршрутів зростає, і це ті маршрути, якими люди можуть безпечно проїхатися і побачити всю красу цієї території. І це безпечно, адже перед цим фахівці проходять по всій зоні, передивляються маршрути, роблять заміри радіоактивного випромінювання», – запевнив Костюк.

Рекордним за відвідуваністю, зауважує Костюк, був 2019 рік. Позаторік Чорнобильську зону відвідали 124 тисячі туристів. Тоді, це, зокрема, пов’язували з виходом серіалу «Чорнобиль» від американської компанії HBO. Прем’єра відбулася в травні 2019 року і викликала широкий резонанс серед глядачів та критиків.

Торік серіал «Чорнобиль» переміг у номінації Найкращий міні-серіал Британської академії кіно і телевізійних мистецтв BAFTA. Раніше серіал отримав ще сім нагород.

Як повідомлялося, цього року з нагоди 35-х роковин Чорнобильської катастрофи окремим категоріям киян буде надано адресну матеріальну допомогу.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський доручив Кабміну підготувати заходи до 35-х роковин Чорнобильської катастрофи.

26 квітня 1986 року сталася найстрашніша за всю історію людства катастрофа – аварія на Чорнобильській АЕС. Ця трагедія є болючою історією для всього світу і залишається важкою спадщиною майбутнім поколінням.

Унаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, прямого радіаційного ураження зазнала дванадцята частина території України, де постраждали 3,2 млн осіб, серед яких понад 1 млн дітей.

Небезпечний рівень радіоактивного забруднення спостерігається на площі понад 50 тис. кв. м.

Евакуйовані 76 населених пунктів з кількістю мешканців 116 тис. осіб.