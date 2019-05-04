Канцлер Австрії розповів про «дружню розмову» із Зеленським



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Канцлер Австрії Себастьян Курц

Під час розмови Курц висовив підтримку у процесі проведення реформ

Канцлер Австрії Себастьян Курц провів телефонну розмову з ноовобраним президентом України Володимиром Зеленським.

Про це він повідомив у Twitter.

«Сьогодні (3 травня, - ред) була дружня телефонна розмова з новообраним президентом України Володимиром Зеленським. Україна залишається важливим партнером для Австрії і ЄС, ми будемо продовжувати активно підтримувати реформи і боротьбу з корупцією», - написав Курц.

Канцлер також наголосив на необхідності досягти прогресу в імплементації Мінських угод, повністю враховуючи при цьому територіальну цілісність і суверенітет України.

Раніше перший заступник спікера Верховної Ради Ірина Геращенко розповіла, що Рада почне розгляд постанови про призначення дати інавгурації на першому пленарному тижні, який розпочнеться 14 травня 2019 року. Перший віце-спікер впевнена, що Верховна Рада оперативно прийме постанову про призначення дати інавгурації.

3 травня до парламенту внесено проект постанови про проведення інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського 19 травня.

Інавгурація нового президента має відбутися протягом 30 днів з дня оголошення результатів, конкретну дату визначить Верховна Рада.