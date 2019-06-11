Експерт розкритикував плани Зеленського відкласти ринок електроенергії на рік



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Відтермінування ринку потрібно тому, чиї інтереси обслуговував пан Герус останні декілька років - Ігорю Коломойському, - експерт

НКРЕКП та Кабінетом міністрів були розроблені всі необхідні механізми для повноцінного функціонування ринку електричної енергії, - Трохимець

Президент пропонує відтермінувати запуск ринку електроенергії на рік через можливість перенесення дати парламентських виборів на осінь, якщо Конституційний Суд визнає указ президента про розпуск Верховної Ради неконституційним. Про це написав президент Асоціації енергетики України Олександр Трохимець на Facebook, коментуючи подання президентом законопроекту щодо відтермінування запуску ринку електроенергії.

«Раніше анонсований термін перенесення ринку електричної енергії на 3 місяці (до 1 жовтня) не вирішує стратегічного завдання лобістів відтермінування такого перенесення - встановлення повного контролю над електроенергетичним комплексом України», - написав експерт.



Трохимець нагадав, що НКРЕКП та Кабінетом міністрів були розроблені всі необхідні механізми для повноцінного функціонування ринку електричної енергії. На його думку, відтермінування ринку домагаються виключно лобісти інтересів певних бізнес-груп. Одним з таких лобістів він вважає представника президента в кабміні Андрія Геруса, який захищає інтереси бізнесмена Ігоря Коломойського.



«Відтермінування ринку потрібно тому, чиї інтереси обслуговував пан Герус останні декілька років - Ігорю Коломойському. Шкода, що Андрій Михайлович так самовіддано не підтримував нас у боротьбі проти необгрунтованого підвищення ціни на газ для населення та теплокомуненерго, відомою ще як «ДюссельдорфПлюс». Вибірковість критики енергетичних ринків (газовий хороший, а електричний - поганий) та постійні нападки лише на одну енергетичну корпорацію дає підстави вважати пана Геруса заангажованим лобістом інтересів певних бізнес-груп», - зазначив Трохимець.



Експерт вважає, що аргументація команди президента щодо необхідності відтермінувати запуск ринку електроенергії не має нічого спільного з реальністю і не підтверджується жодними розрахунками.



«Черговий раз слід відзначити, що всі «побоювання» Адміністрації президента та державних компаній, які вдалося втягнути в сценарій зриву реформи в електроенергетиці, жодним чином не підтверджені ні розрахунками, ні економічними моделями, ні будь-якими іншими аргументами. Все, що ми бачили останні місяці - це масована інформаційна атака, підкріплена, в кращому випадку, листами тих чи інших суб'єктів електроенергетичного ринку та навіть спецслужб, без жодної аргументації», - написав Трохимець.



Нагадаємо, ринок електроенергії має запрацювати з 1 липня 2019 року, згідно Закону України «Про ринок електричної енергії». Прем’єр – міністр Володимир Гройсман на засіданні уряду 5 червня заявив, що ринок буде запущено вчасно. Президент Володимир Зеленський 10 червня вніс до Верховної Ради України законопроект «Про внесення змін до Закону України «Про ринок електричної енергії» щодо запровадження нового ринку електричної енергії» (№10376), яким пропонується перенести впровадження ринку електроенергії на рік - на 1 липня 2020 року.