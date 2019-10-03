Зеленському передали подарунок «для роботи» з його прессекретарем



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Зеленському передали інструменти для роботи з прессекретаркою - повідок і намордник

Журналіст поінформував, що за подарунком «ніхто не вийшов»

Президенту Володимиру Зеленському сьогодні, 3 жовтня, передали подарунок - повідок і намордник - для прессекретаря Юлії Мендель.

Про це написав на своїй сторінці у Facebook журналіст Сергій Гришин.

«Сходив в Офіс президента України передати подарунок Володимиру Зеленському для роботи з Юлією Мендель», - розповів журналіст.

Гришин поінформував, що за подарунком «ніхто не вийшов».

«УДОшники «не змогли додзвонитись». Від мене теж трубку не брали. Довелось передавати через бюро перепусток», - поскаржився представник засобів масової інформації.

Як відомо, спільнота незалежних журналістів «Ініціатива 34», до якої входять учасники відомого руху «Стоп Цензурі», вимагає звільнення речниці президента Юлії Мендель за непрофесійну поведінку стосовно журналістів.

Раніше повідомлялося, що прессекретар президента Юлія Мендель напала на журналіста, який хотів поставити запитання Зеленському.

Згодом у мережі з'явилося повне відео інциденту з Мендель, яка відштовхнула журналіста Сергія Андрушка.

Після скандалу Мендель закликала журналістів «не накидатися на делегацію».

Нагадаємо, програма «Схеми: корупція в деталях» показала ще один приклад перешкоджання роботі ЗМІ з боку прес-секретарки президента Юлії Мендель. На оприлюдненому відео, знятому на форумі YES у Києві, видно, як кореспондент «Радіо Свобода» Крістофер Міллер намагається поставити запитання Володимиру Зеленському, проте до нього відразу ж підбігає спікер глави держави і силою відтягує у бік, пропонуючи «випити кави».

Міллер розповів подробиці інциденту та заявив, що Мендель неправа, коли говорить, що у США речники можуть поводити себе щодо журналістів так, як це робить вона.

Голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко заявив, що Мендель не має права фізично перешкоджати роботі журналістів.