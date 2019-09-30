В день пам’яті жертв Бабиного Яру прессекретарка президента веселилась на концерті



Розсилка ВІДПРАВИТИ

29 вересня, коли відзначався день пам’яті жертв Бабиного Яру, Мендель вирішила піти на концерт

29 вересня в Жовтневому палаці у Києві відбувся концерт-зйомка нового «Жіночого Кварталу»

Прессекретарка президента України Юлія Мендель 29 вересня, коли відзначався день пам’яті жертв Бабиного Яру, побувала на концерті «Жіночого Кварталу» у Києві.

Відео з концерту Мендель опублікувала в неділю на своїй сторінці в Instagram.

«Неймовірні, талановиті, сучасні!» - прокоментувала Мендель виступ артистів «Жіночого Кварталу».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Iuliia Mendel (@iuliia_mendel) 29 Сен 2019 в 10:55 PDT

Як відомо, 29 вересня в Жовтневому палаці у Києві відбувся концерт-зйомка нового «Жіночого Кварталу».

До слова, у 78-і роковини початку масових розстрілів у Бабиному Яру у Києві в неділю відбувся традиційний «Марш пам’яті». Його учасники пройшли так званою «дорогою смерті»: від Лук’янівки (кінотеатр «Київська Русь») до знаку «Менора» у Бабиному Яру, де вшанували розстріляних там людей.

Президент Володимир Зеленський відвідав у неділю меморіальний комплекс «Бабин Яр» у приватному порядку.

Раніше повідомлялося, що під час візиту до США прес-секретар президента Юлія Мендель напала на журналіста, який хотів поставити запитання Зеленському.

Згодом у мережі з'явилося повне відео інциденту з Мендель, яка відштовхнула журналіста Сергія Андрушка.

Після скандалу Мендель закликала журналістів «не накидатися на делегацію».

Нагадаємо, програма «Схеми: корупція в деталях» показала ще один приклад перешкоджання роботі ЗМІ з боку прес-секретарки президента Юлії Мендель. На оприлюдненому відео, знятому на форумі YES у Києві, видно, як кореспондент «Радіо Свобода» Крістофер Міллер намагається поставити запитання Володимиру Зеленському, проте до нього відразу ж підбігає спікер глави держави і силою відтягує у бік, пропонуючи «випити кави».

Міллер розповів подробиці інциденту та заявив, що Мендель неправа, коли говорить, що у США речники можуть поводити себе щодо журналістів так, як це робить вона.