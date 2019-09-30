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    В день пам’яті жертв Бабиного Яру прессекретарка президента веселилась на концерті

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    <span>29 вересня, коли відзначався день пам&rsquo;яті жертв Бабиного Яру,&nbsp;</span>Мендель вирішила піти на концерт&nbsp; - В день пам’яті жертв Бабиного Яру прессекретарка президента веселилась на концерті
    29 вересня, коли відзначався день пам’яті жертв Бабиного Яру, Мендель вирішила піти на концерт 

    29 вересня в Жовтневому палаці у Києві відбувся концерт-зйомка нового «Жіночого Кварталу»

    Прессекретарка президента України Юлія Мендель 29 вересня, коли відзначався день пам’яті жертв Бабиного Яру, побувала на концерті «Жіночого Кварталу» у Києві.

    Відео з концерту Мендель опублікувала в неділю на своїй сторінці в Instagram.

    «Неймовірні, талановиті, сучасні!» - прокоментувала Мендель виступ артистів «Жіночого Кварталу».

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    Публикация от Iuliia Mendel (@iuliia_mendel)

    Як відомо, 29 вересня в Жовтневому палаці у Києві відбувся концерт-зйомка нового «Жіночого Кварталу».

    До слова, у 78-і роковини початку масових розстрілів у Бабиному Яру у Києві в неділю відбувся традиційний «Марш пам’яті». Його учасники пройшли так званою «дорогою смерті»: від Лук’янівки (кінотеатр «Київська Русь») до знаку «Менора» у Бабиному Яру, де вшанували розстріляних там людей.

    Президент Володимир Зеленський відвідав у неділю меморіальний комплекс «Бабин Яр» у приватному порядку.

    Раніше повідомлялося, що під час візиту до США прес-секретар президента Юлія Мендель напала на журналіста, який хотів поставити запитання Зеленському.

    Згодом у мережі з'явилося повне відео інциденту з Мендель, яка відштовхнула журналіста Сергія Андрушка.

    Після скандалу Мендель закликала журналістів «не накидатися на делегацію».

    Нагадаємо, програма «Схеми: корупція в деталях» показала ще один приклад перешкоджання роботі ЗМІ з боку прес-секретарки президента Юлії Мендель. На оприлюдненому відео, знятому на форумі YES у Києві, видно, як кореспондент «Радіо Свобода» Крістофер Міллер намагається поставити запитання Володимиру Зеленському, проте до нього відразу ж підбігає спікер глави держави і силою відтягує у бік, пропонуючи «випити кави».

    Міллер розповів подробиці інциденту та заявив, що Мендель неправа, коли говорить, що у США речники можуть поводити себе щодо журналістів так, як це робить вона.

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