В день пам’яті жертв Бабиного Яру прессекретарка президента веселилась на концерті
29 вересня в Жовтневому палаці у Києві відбувся концерт-зйомка нового «Жіночого Кварталу»
Прессекретарка президента України Юлія Мендель 29 вересня, коли відзначався день пам’яті жертв Бабиного Яру, побувала на концерті «Жіночого Кварталу» у Києві.
Відео з концерту Мендель опублікувала в неділю на своїй сторінці в Instagram.
«Неймовірні, талановиті, сучасні!» - прокоментувала Мендель виступ артистів «Жіночого Кварталу».
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Як відомо, 29 вересня в Жовтневому палаці у Києві відбувся концерт-зйомка нового «Жіночого Кварталу».
До слова, у 78-і роковини початку масових розстрілів у Бабиному Яру у Києві в неділю відбувся традиційний «Марш пам’яті». Його учасники пройшли так званою «дорогою смерті»: від Лук’янівки (кінотеатр «Київська Русь») до знаку «Менора» у Бабиному Яру, де вшанували розстріляних там людей.
Президент Володимир Зеленський відвідав у неділю меморіальний комплекс «Бабин Яр» у приватному порядку.
Раніше повідомлялося, що під час візиту до США прес-секретар президента Юлія Мендель напала на журналіста, який хотів поставити запитання Зеленському.
Згодом у мережі з'явилося повне відео інциденту з Мендель, яка відштовхнула журналіста Сергія Андрушка.
Після скандалу Мендель закликала журналістів «не накидатися на делегацію».
Нагадаємо, програма «Схеми: корупція в деталях» показала ще один приклад перешкоджання роботі ЗМІ з боку прес-секретарки президента Юлії Мендель. На оприлюдненому відео, знятому на форумі YES у Києві, видно, як кореспондент «Радіо Свобода» Крістофер Міллер намагається поставити запитання Володимиру Зеленському, проте до нього відразу ж підбігає спікер глави держави і силою відтягує у бік, пропонуючи «випити кави».
Міллер розповів подробиці інциденту та заявив, що Мендель неправа, коли говорить, що у США речники можуть поводити себе щодо журналістів так, як це робить вона.