Поліг в ході боїв за Донецький аеропорт. Згадаймо Андрія Ременюка

У вересні 2014 року Андрій Ременюк добровольцем долучився до лав ЗСУ

З листопада 2014 року Ременюк брав участь в антитерористичній операції на сході України

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Андрія Ременюка.

Стрілець-зенітник Андрій Ременюк поліг 8 грудня 2014 року внаслідок обстрілу російськими бойовиками селища Піски Донецької області в ході боїв за Донецький аеропорт. Захисникові назавжди 28 років. Про це повідомляє «Главком».

Андрій народився 16 вересня 1986 року у селищі Вергулівка Луганської області. У 2004-му закінчив загальноосвітню школу, а у 2005 році – Слов’янський багатопрофільний регіональний центр професійної освіти імені П. Ф. Кривоноса. Опісля проходив строкову військову службу в лавах Збройних Сил України.

Андрій Ременюк фото: Книга пам'яті полеглих за Україну

Демобілізувавшись, до 2009 року працював провідником пасажирського потягу на Укрзалізниці. До 2011 року проходив службу в органах Державної кримінальної виконавчої служби України.

Мешкав у Луганську, після окупації міста з дружиною та сином переїхав до Дніпродзержинська, працював у Києві.

Андрій Ременюк мешкав у Луганську, після окупації міста з дружиною та сином переїхав до Дніпродзержинська фото: Книга пам'яті полеглих за Україну

Андрій Ременюк у Києві фото: Книга пам'яті полеглих за Україну

У вересні 2014 року Андрій добровольцем долучився до лав ЗСУ. Служив у 30-й окремій гвардійській механізованій бригаді Сухопутних військ.

У вересні 2014 року Андрій Ременюк добровольцем долучився до лав ЗСУ фото: Книга пам'яті полеглих за Україну

Із жовтня 2014 року був стрільцем-зенітником 90-го окремого аеромобільного батальйону, який перебував у складі 81-ї окремої аеромобільної бригади.

У вересні 2014 року Андрій Ременюк добровольцем долучився до лав ЗСУ фото: Книга пам'яті полеглих за Україну

З листопада 2014 року брав участь в антитерористичній операції на сході України. Андрій Ременюк поліг 8 грудня 2014 року внаслідок обстрілу російськими бойовиками селища Піски Донецької області в ході боїв за Донецький аеропорт.

Посмертно Андрія Олеговича Ременюка нагородили орденом «За мужність» III ступеня.

«Андрюшка, мій молодший братик, був дуже сонячною і доброю людиною. Він дуже любив свою країну, глибоко вивчав історію, особливо історію України. Цікавився особистостями Бандери, Шухевича, Коновальця, історією УПА. Чудово знав географію. І, взагалі, він був дуже розвиненою і обдарованою особистістю, працьовитим, активним. Дуже любив тварин. Так шкода, що він рано пішов з життя», - розповіло про Андрія Ременюка сестра Лариса.

Поховали захисника на Північному кладовищі Слов’янська.

Захисник похований на Північному кладовищі Слов’янська фото: Книга пам'яті полеглих за Україну

У захисника залишились батьки, брат Дмитро, сестра Лариса і дружина з сином.

У 2017 році на будівлі Слов’янського багатопрофільного регіонального центру професійної освіти встановили меморіальну дошку в пам’ять про полеглого випускника.

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