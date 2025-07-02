Росія планує відкрити 15 нових військових вузів: ЦПД пояснив навіщо

Москва вкотре демонструє небажання завершувати війну проти України

До 2034 року Росія має намір відкрити 15 нових вищих військових навчальних закладів. Два з них – вже до кінця цього року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Центр протидії дезінформації (ЦПД).

Очікується, що основну увагу там приділятимуть вивченню досвіду війни проти України.

«Це частина системної державної політики російської влади з тотальної мілітаризації системи освіти та нарощування армії. Влада РФ свідомо обмежує доступ молоді до вищої цивільної освіти, водночас заохочуючи росіян до служби в армії та отримання військових спеціальностей. Так путінський режим стимулює молодь пов’язати своє життя з війною», – йдеться в повідомленні.

У ЦПД наголошують, що Москва вкотре демонструє небажання завершувати війну проти України та підготовку до нових агресивних воєнних кампаній. А молоде покоління російська влада свідомо готує до війни як сталої реальності, поза якою РФ, на переконання Кремля, не може існувати.

Нагадаємо, Польща готує масштабний план евакуації творів мистецтва на випадок війни з Росією.

Міністерство культури країни веде переговори з іноземними урядами щодо можливого зберігання творів із приблизно 160 національних культурних установ Польщі.

Безпосередньо за розробку плану відповідає колишній заступник начальника Служби військової контррозвідки Польщі полковник Мачей Матисяк.

Такожглава Бюро національної безпеки Польщі Даріуш Луковський підтвердив готовність країни захищатись від збройної агресії Росії та розповів про плани щодо оборони.