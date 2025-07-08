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Ідентифіковано росіянина, який готував ракетний удар по «Охматдиту»

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Ідентифіковано росіянина, який готував ракетний удар по «Охматдиту»
Майор Шейнов відповідав за організацію технічної підготовки крилатих ракет повітряного базування Х-101 до застосування літаками стратегічної авіації
фото: ГУР

Шейнов є випускником Саратовського вищого військового інженерного командного училища ракетних військ

Сьогодні, в роковини ракетного удару по Національній дитячій спеціалізованій лікарні «Охматдит» у Києві, воєнна розвідка України розкрила інформацію про одного з відповідальних за підготовку цього воєнного злочину військовослужбовця РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ГУР.

Йдеться про майора ЗС РФ Шейнова Дениса Олексійовича – начальника спеціальної інженерної служби 121-го важкого бомбардувального авіаційного полку 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії. За даними розвідки, саме цей підрозділ був безпосередньо залучений до терористичної атаки на медичний заклад, у якому в момент удару на лікуванні перебувало 627 дітей.

Ідентифіковано росіянина, який готував ракетний удар по «Охматдиту» фото 1

ГУР зазначає, що майор Шейнов за своїми функціональними обов'язками начальника спеціальної інженерної служби відповідав за організацію технічної підготовки крилатих ракет повітряного базування Х-101 до застосування літаками стратегічної авіації.

Ідентифіковано росіянина, який готував ракетний удар по «Охматдиту» фото 2

Розвідка повідомляє, що воєнний злочинець народився 30 січня 1978 року в Саратові. Паспорт: серія 6302 №906672, виданий 15 березня 2002 року відділом внутрішніх справ Кіровського району міста Саратова.

Ідентифіковано росіянина, який готував ракетний удар по «Охматдиту» фото 3

Шейнов є випускником Саратовського вищого військового інженерного командного училища ракетних військ. У 2018 році перебував у Сирії, де виконував так звані спеціальні завдання. Нагороджений медалями «За військову звитягу» II ст. (2000), «За відзнаку у військовій службі» I ст. (2015), «Учаснику військової операції в Сирії» (2019).

Ідентифіковано росіянина, який готував ракетний удар по «Охматдиту» фото 4

За даними ГУР, Шейнов одружений із Шабаловою Оленою Михайлівною, народженою 30 квітня 1976 року, має сина та доньку. Постійна адреса проживання родини: м. Саратов, вул. Батавіна, буд. 12, кв. 266.

Також Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило дані, що стосуються виробництва російських крилатих ракет Х-101. За інформацією розвідки, десятки підприємств, які є розробниками та виробниками цих ракет або їхніх складових, досі не перебувають під санкціями жодної з країн санкційної коаліції.

Нагадаємо,  8 липня 2024 року внаслідок ракетного удару було зруйновано частину будівель дитячої лікарні «Охматдит». Постраждали новий лікувально-діагностичний корпус, адміністративний та токсикологічний корпуси, трансформаторна підстанція і хірургічний корпус.

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Теги: Охматдит ГУР війна росіяни

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