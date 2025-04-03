Брав участь у звільненні Київщини. Згадаймо Героя України Анатолія Лоюка

За бойовий професіоналізм, мужність і хоробрість Анатолію Лоюку присвоєно звання майора та найвищу нагороду Національної Гвардії України «За доблесну службу»

Наказом командувача Нацгвардії України від 07.04.2023 № 253 Анатолій Лоюк був зарахований навічно до списків своєї військової частини

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Анатолія Лоюка.

Захищаючи Україну, 31 березня 2023 року, в районі населеного пункту Авдіївка, загинув командир другої бойової групи першого окремого загону ЦСП «Омега» майор, Герой України Анатолій Миколайович Лоюк. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на повідомлення Теплицької селищної ради та центру спеціального призначення НГУ «Омега».

Анатолій народився 19 січня 1997 року у селі Росоша на Вінниччині. Він ще в дитинстві вирішив бути захисником своєї Батьківщини, тому після закінчення школи вступив до Харківського військового училища.

Анатолій Лоюк після закінчення школи вступив до Національної академії Національної гвардії України фото: Книга пам'яті органів системи МВС України

Побратими майора Анатолія Лоюка пригадували, що на службу в підрозділ спеціального призначення «Омега» Нацгвардії він прийшов ще хлопчиком, а з часом виріс у справжнього воїна, який не боявся нічого і нікого.

З 24 лютого 2022 року Анатолій Лоюк разом з побратимами стояв на захисті своєї країни фото: Теплицька селищна рада

З початком повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну Анатолій Лоюк брав участь в обороні та звільненні Київщини від окупантів. Згодом разом із підрозділом виконував службово-бойові завдання на сході України.

З початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну Анатолій Лоюк брав участь в обороні та звільненні Київщини фото: Книга пам'яті органів системи МВС України

Своїм друзям Анатолій зізнавався, що хотів зробити справжній подвиг. Під час виконання одного із завдань, командир другої бойової групи третьої групи спецпризначення «Омега» разом з іншими гвардійцями відбив три хвилі наступу ворога. За словами одного із побратимів, Анатолій Лоюк зміг спалити сім одиниць техніки росіян.

За бойовий професіоналізм, мужність і хоробрість Анатолію Лоюку присвоєно звання майора та найвищу нагороду Національної Гвардії України «За доблесну службу».

Наказом командувача Національної гвардії України від 07.04.2023 № 253 Анатолій Лоюк був зарахований навічно до списків своєї військової частини фото: Книга пам'яті органів системи МВС України

Зранку 31 березня 2023 року в районі населеного пункту Авдіївка, Донецької області, окупанти артилерійським вогнем завдали удару по позиціях, де перебував підрозділ Анатолія. У результаті обстрілу майор Анатолій Лоюк отримав осколкове поранення, яке зупинило його життя.

За бойовий професіоналізм, мужність і хоробрість Анатолію Лоюку присвоєно звання майора та найвищу нагороду Національної Гвардії України «За доблесну службу» фото: Книга пам'яті органів системи МВС України

Поховали воїна у рідному селі Росоша Теплицької громади на Вінниччині.

Наказом командувача Національної гвардії України від 07.04.2023 № 253 Анатолій Лоюк був зарахований навічно до списків своєї військової частини.

У червні 2024 року президент України Володимир Зеленський за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові присвоїв Анатолію Лоюку звання Героя України (посмертно) з удостоєнням ордена «Золота зірка».

У захисника залишилися мати, батько, сестра та кохана дівчина.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.