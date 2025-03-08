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Що може «вистрелити» після війни? Експерт пояснив, у що варто інвестувати

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Що може «вистрелити» після війни? Експерт пояснив, у що варто інвестувати
Маршрут «На гору Маковиця» у Яремче. Артем Щербина вважає, що Україна стане туристичним хабом після війни
фото: Наталія Порощук, glavcom.ua

Експерт зазначає, що в нинішніх умовах ОВДП залишаються привабливим інвестиційним інструментом, оскільки мають високу ліквідність

Інвестиції в землю, державні облігації та рекреаційний бізнес будуть одними з найперспективніших напрямків для вкладень в Україні після війни. Про це зазначив директор з інвестицій, голова офісу R&D інвестиційно-банківської компанії Capital Times Артем Щербина в інтерв'ю Delo.ua, інформує «Главком». 

«Гадаю, що непоганою інвестицією може бути галузь рекреації, оскільки за час війни бренд України став більш впізнаваним. Чи станемо ми туристичним хабом після війни? Точно станемо. Тому галузь рекреації може непогано зростати у перші післявоєнні роки», – підкреслив експерт.

Також фахівець вважає, що логістична інфраструктура в Україні має хороші перспективи для розвитку. Багато бізнесів після війни активно залучатимуть ветеранів та людей з інвалідністю. Він зазначає, що такі підприємства зможуть претендувати на державну допомогу, і тому інвестування в подібні проєкти може принести користь як для ветеранів, так і для держави, і для самих бізнесів.

«Виходячи з обмеженості вибору, ОВДП (Облігації внутрішніх державних позик, – «Главком») залишаються найкращим інструментом за співвідношенням ризику і дохідності, оскільки державні облігації гарантовані державою. Що стосується дохідності гривневих ОВДП, то, як показують розрахунки, вона вища, ніж заробіток на валюті за рахунок девальвації гривні. Навіть в умовах війни. НБУ добре робить свою роботу, і гривня тримається міцно. В таких умовах ОВДП залишається дуже цікавим інструментом», – зауважив Артем Щербина.

Експерт зазначає, що в нинішніх умовах ОВДП залишаються привабливим інвестиційним інструментом, оскільки мають високу ліквідність. За його словами, у разі нагальної потреби в коштах облігації можна швидко продати, на відміну від нерухомості, реалізація якої потребує більше часу.

Щербина вважає, що інвестиції в землю також «вистрелять» після війни: «Що може «вистрелити» після війни? Теоретично це може бути та ж таки земля. Наразі маємо ситуацію, коли українська земля порівняно з іншими країнами Європи на порядок дешевша. Тож потенційно земля може значно вирости в ціні».

За словами експерта, вкладення у землю не лише захищають від девальвації гривні, а й компенсують інфляційні ризики у валюті.

«Наприклад, для українських військових, які заробляють кошти у гривні, вкладення у землю – однозначно цікавий інструмент. З іншого боку, наприклад, для топменеджерів великих корпорацій, які часто отримують зарплати, прив’язані до іноземної валюти, земля вже не виглядає настільки цікавим інвестиційним інструментом», – підкреслив директор з інвестицій.

Експерт зазначає, що для успішного інвестування необхідно або мати сформований капітал і ретельно підходити до вибору активів, або, у разі його нестачі, обрати стратегію регулярного поповнення власного «інвестиційного фонду». За його словами, така тактика майже гарантовано забезпечить прибутковість у довгостроковій перспективі, особливо якщо йдеться про глобальні інвестиції.

«Можна, наприклад, інвестувати щокварталу по тисячі доларів, і робити це років п’ять поспіль. Вкладатися можна в прості, зрозумілі, популярні інструменти. І це майже гарантована стратегія довгострокового успіху».

Щербина підсумував, що в Україні зараз поріг інвестицій мінімальний: «Ті ж таки ОВДП можна купити за 1 тис. гривень. Але я не бачу зараз достатньо інструментарію в Україні, який можна було би вважати гарною інвестицією. Так, наприклад, українці звикли інвестувати в нерухомість, але з точки зору вартості у валюті це далеко не найбільш стабільний актив».

Нагадаємо, міжнародний консультант у сфері корпоративних фінансів, викладач Единбурзької бізнес-школи Іван Компан поділився власним досвідом успішного інвестування та дав українцям поради щодо вкладення коштів. Він вважає, що потрібно інвестувати кошти змолоду та не боятися.

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Теги: гроші облігація земля українці інвестиції Україна бізнес туризм ветеран

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