Путін зустрінеться зі спецпредставником США Віткоффом: деталі

Зустріч пройде у закритому форматі

Спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф зустрінеться з російським диктатором Володимиром Путіним сьогодні ввечері. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву помічника Путіна Юрія Ушакова.

Ушаков зауважив, що зустріч пройде у закритому форматі. Інших деталей переговорів він не розкрив.

Нагадаємо, що спецпредставник президента США з питань Близькому Сходу Стів Віткофф сьогодні прилетів у Москву. Тут він збирається зустрітись з очільником Кремля Володимиром Путіним.

Це вже друга поїздка Віткоффа до Росії у статусі представника Трампа. Посадовець приїхав у Москву на тлі зустрічі української делегації із державним секретарем США Марко Рубіо та радником з національної безпеки Майком Волцом у Саудівській Аравії.

Перший візит Віткоффа до російської столиці відбувся 11 лютого. Попри те, що офіційно Стів Віткофф є спецпредставником президента США з питань Близького Сходу, йому так само доручено займатись питаннями війни в Україні.