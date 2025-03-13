Головна Світ Політика
search button user button menu button

Заява Путіна щодо перемир’я: Трамп відреагував

Наталія Порощук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Заява Путіна щодо перемир’я: Трамп відреагував
Дональд Трамп зустрівся з Марком Рютте в Овальному кабінеті
фото: Reuters

«Сподіваюся, Росія вчинить правильно», – Трамп

Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте прокоментував заяву російського диктатора Володимира Путіна щодо перемир'я. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sky News.

Американський лідер вважає, що заява Путіна про перемир’я була неповною. Трамп зазначив, що вона виглядає багатообіцяючою, але все ще потребує уточнень. При цьому президент підтвердив свою готовність обговорити з Путіним пропозицію щодо припинення вогню.

Також Трамп зауважив, що сьогодні спецпредставник США з питань Близького Сходу Стів Віткофф веде серйозні перемовини у Росії, очікується, що він зустрінеться з Путіним.

«Сподіваюся, Росія вчинить правильно», – зауважив Трамп.

Також Трамп вважає, що заява Путіна щодо перемир'я була неповною. Він сказав, що Путін зробив багатообіцяючу заяву, але наполягає на тому, що вона не була повною, і підтвердив, що готовий обговорити з ним пропозицію про припинення вогню.

Нагадаємо, що російський диктатор Володимир Путін оголосив, що Москва згодна з пропозиціями про припинення бойових дій, однак «є питання», які ще треба обговорити. За словами Путіна, Росія нібито виступає за перемир'я з Україною на 30 днів, але є «нюанси», зокрема, йдеться про Курську область РФ. Він також вимагає, аби під час перемирʼя Україна припинила мобілізацію та отримання зброї.

Як повідомлялося, спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф зустрінеться з російським диктатором Володимиром Путіним сьогодні ввечері. Юрій Ушаков зауважив, що зустріч пройде у закритому форматі. Інших деталей переговорів він не розкрив.

Читайте також:

Теги: перемир'я США Дональд Трамп війна росія путін

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

6 березня 2025 року Рубіо вийшов до преси з хрестом на лобі
Вплив релігії на владу США: що потрібно знати Україні?
6 березня, 19:16
Андрій Козирєв: «Якби Україна мала ядерну зброю, Росія не наважилася б почати війну...»
Ексглава МЗС РФ Андрій Козирєв: На місці України я б створював ядерну зброю
26 лютого, 21:15
Адміністрація Трампа вирішила тимчасово призупинити розробку плану, щоб провести консультації з європейськими партнерами
Європа розкритикувала мирний план Трампа щодо України – The Times
14 лютого, 01:18
Ситуація на фронті 19 лютого
Карта бойових дій в Україні станом на 19 лютого 2025 року
19 лютого, 00:40
Припинення вогню не означає скасування воєнного стану, каже Веніславський
Не припинення вогню. Нардеп назвав умови для скасування в Україні воєнного стану
17 лютого, 21:36
Трамп заявив, що США надали Україні $350 млрд
США витратили на війну в Україні менше, ніж стверджує Трамп: опубліковано суму
20 лютого, 12:11
США більше не даватимуть військову допомогу Україні – речниця Білого дому
США більше не даватимуть військову допомогу Україні – речниця Білого дому
1 березня, 09:08
Українська ППО збивала російські цілі в ніч на 4 березня
Аналітики ISW пояснили дії росіян для прориву української ППО
4 березня, 06:10
Українська делегація вчора прибула до Саудівської Аравії
Єрмак назвав цілі на переговорах з американцями в Саудівській Аравії
11 березня, 09:15

Політика

Трамп переконаний, що «анексія Гренландії відбудеться»
Трамп переконаний, що «анексія Гренландії відбудеться»
Заява Путіна щодо перемир’я: Трамп відреагував
Заява Путіна щодо перемир’я: Трамп відреагував
Території, ЗАЕС та очікування відповіді Путіна. Трамп зробив низку заяв щодо перемирʼя
Території, ЗАЕС та очікування відповіді Путіна. Трамп зробив низку заяв щодо перемирʼя
Путін заявив, що Росія «підтримує перемирʼя», але відразу висунув ряд вимог
Путін заявив, що Росія «підтримує перемирʼя», але відразу висунув ряд вимог
Путін зустрінеться зі спецпредставником США Віткоффом: деталі
Путін зустрінеться зі спецпредставником США Віткоффом: деталі
Лукашенко пожалівся, що Путін досі не передав йому «Орєшніка»
Лукашенко пожалівся, що Путін досі не передав йому «Орєшніка»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
185K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 березня: ситуація на фронті
65K
Карта повітряних тривог України онлайн 13 березня 2025
51K
Колишній начальник штабу «Азова» Кротевич виступив проти перемир’я
6784
Мирні переговори: Reuters оприлюднив перелік вимог Путіна
5678
Прогноз магнітних бур на 13-15 березня: якою буде сонячна активність
4383
Мер Павлограда за час великої війни збільшив собі пенсію утричі, а дружина купила маєток у Трускавці

Новини

13 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Повітряна тривога у Києві тривала майже три години
Вчора, 23:44
Важка ситуація на Курщині, пресконференція Зеленського. Головне за 12 березня
Вчора, 20:47
Повітряна тривога через загрозу балістики тривала 22 хвилини
Вчора, 19:42
12 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Підсумки перемовин між США та Україною та вибух в Івано-Франківську. Головне за 11 березня
11 березня, 20:58

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua