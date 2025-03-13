Заява Путіна щодо перемир’я: Трамп відреагував

«Сподіваюся, Росія вчинить правильно», – Трамп

Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте прокоментував заяву російського диктатора Володимира Путіна щодо перемир'я. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sky News.

Американський лідер вважає, що заява Путіна про перемир’я була неповною. Трамп зазначив, що вона виглядає багатообіцяючою, але все ще потребує уточнень. При цьому президент підтвердив свою готовність обговорити з Путіним пропозицію щодо припинення вогню.

Також Трамп зауважив, що сьогодні спецпредставник США з питань Близького Сходу Стів Віткофф веде серйозні перемовини у Росії, очікується, що він зустрінеться з Путіним.

«Сподіваюся, Росія вчинить правильно», – зауважив Трамп.

Також Трамп вважає, що заява Путіна щодо перемир'я була неповною. Він сказав, що Путін зробив багатообіцяючу заяву, але наполягає на тому, що вона не була повною, і підтвердив, що готовий обговорити з ним пропозицію про припинення вогню.

Нагадаємо, що російський диктатор Володимир Путін оголосив, що Москва згодна з пропозиціями про припинення бойових дій, однак «є питання», які ще треба обговорити. За словами Путіна, Росія нібито виступає за перемир'я з Україною на 30 днів, але є «нюанси», зокрема, йдеться про Курську область РФ. Він також вимагає, аби під час перемирʼя Україна припинила мобілізацію та отримання зброї.

Як повідомлялося, спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф зустрінеться з російським диктатором Володимиром Путіним сьогодні ввечері. Юрій Ушаков зауважив, що зустріч пройде у закритому форматі. Інших деталей переговорів він не розкрив.