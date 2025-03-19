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Сили безпілотних систем повідомили про новий засіб для боротьби з «Шахедами»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Сили безпілотних систем повідомили про новий засіб для боротьби з «Шахедами»
Оператори підрозділу Darknode 412 знищили понад 10 російських Shahed-136/131
фото: Telegram/Сили безпілотних систем

Сили безпілотних систем впроваджують інноваційні рішення, які допомагають краще відбивати атаки РФ

Українські захисники перехоплюють ударні дрони типу Shahed за допомогою новітнього засобу. Він у тридцять разів дешевший за вартість «Шахедів». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Сили безпілотних систем.

«Виріб коштує близько $5 тис. Тоді як вартість дронів-камікадзе противника становить понад $150 тис. Сили безпілотних систем продовжують впроваджувати інноваційні рішення, що підвищують ефективність Сил оборони України задля збереження життя українців», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що оператори підрозділу Darknode 412 полку Nemesis уже знищили понад 10 російських Shahed-136/131 за допомогою цього засобу.

«Щодо діяльності та результатів роботи у цьому напрямку – очікуйте подальших офіційних новин», – додають військові.

Нагадаємо, Україна випробувала новий далекобійний дрон. Він здатен пролетіти 3 тис. км.

Як повідомлялося, Міністерство оборони у 2025 році хоче закупити приблизно 4,5 млн FPV-дронів вітчизняного виробництва. Українські виробники безпілотників, які збільшують частку локалізації виробництва, матимуть переваги у державних закупівлях.

До слова, українська армія щодня стикається з викликами на фронті, які осучаснення зброї проводиться шаленим темпом. Одним з відносно нових впроваджень став «дротовий» дрон, який є якісним рішенням проти РЕБів ворога.

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Теги: безпілотник дрон ЗСУ війна

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