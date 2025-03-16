Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Авіаудар по Маріупольському драмтеатру: треті роковини

Андрій Самойленко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Авіаудар по Маріупольському драмтеатру: треті роковини
За даними прокуратури Донеччини, внаслідок авіаудару 16 березня 2022 року загинули щонайменше 600 людей
фото: Донецька ОВА

Минуло три роки з дня, коли російські війська скинули дві 500-кілограмові бомби на будівлю театру

Сьогодні, 16 березня 2025 року, Україна вшановує жертв однієї з найстрашніших трагедій війни — бомбардування Маріупольського драматичного театру. Три роки тому будівля слугувала укриттям для сотень мирних жителів, включаючи жінок, дітей та літніх людей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Донецьку ОВА.

«Спереду та позаду будівлі були великі написи «ДЕТИ», що чітко виднілися навіть із супутника, але терористів це не спинило. Приміщення театру слугувало укриттям для цивільних. Серед містян, які переховувалися у підземеллі театру, були ті, хто втратив свої домівки під час інтенсивних обстрілів Маріуполя з боку росіян. До того ж біля театру-прихистку був пункт, де люди чекали на «зелений коридор». І раз у раз ворог його зривав: відкривав вогонь по місцю збору цивільних», – зазначають в Донецькій ОВА.

Маріупольський драматичний театр після авіаудару
Маріупольський драматичний театр після авіаудару
фото: Донецька ОВА

За даними прокуратури Донеччини, внаслідок авіаудару 16 березня 2022 року загинули щонайменше 600 людей. Майже 400 людей отримали поранення. Втім, встановити точну кількість жертв та постраждалих неможливо, бо місто перебуває в окупації, а після загарбання Маріуполя окупанти вивезли та поховали тіла загиблих у братській могилі.

Нагадаємо, Ексначальник штабу 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» підполковник Боган Кротевич із позивним Тавр розповів, як вони покидали «Азовсталь». Кротевич пригадав, що азовці навіть отримали посилання від російського диктатора Володимира Путіна.

Росіяни крадуть житло на окупованих територіях: «нічийні» квартири та будинки займають колаборанти, військові та переселенці з РФ

На початку вторгнення Наталія Семченко (ім’я змінено) з родиною покинула рідну домівку у Маріуполі. Сім’я вимушено перебралася до Києва. Але вже у 2024 році жінці довелося повернутися в окуповане місто. Дорога виявилася не з легких: просто в одному з московських аеропортів із Наталією проводилися кількагодинні «фільтраційні заходи». Російські спецслужби з’ясовували цілі її візиту до Маріуполя і чи була вона не шпигунка ЗСУ. Пройшовши перевірку, жінка добралася до окупованого міста. Метою її довгої і тяжкої подорожі була одна – підтвердити власність на своє житло. Цей шлях тепер проходять тисячі людей, які з 2014-го тікали від росіян.

Читайте також:

Теги: Маріуполь росія окупанти війна бомбардування Україна авіаудар

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Події в Україні

Авіаудар по Маріупольському драмтеатру: треті роковини
Авіаудар по Маріупольському драмтеатру: треті роковини
Консервація замість ремонту. «Охматдит» пояснив, куди підуть ще 6,3 млн грн пожертв
Консервація замість ремонту. «Охматдит» пояснив, куди підуть ще 6,3 млн грн пожертв
За ніч росіяни 15 раз обстріляли Сумщину: одна людина поранена
За ніч росіяни 15 раз обстріляли Сумщину: одна людина поранена
У Луцьку чоловік тікав від ТЦК із пістолетом у руках
У Луцьку чоловік тікав від ТЦК із пістолетом у руках
Втрати ворога станом на 16 березня 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 16 березня 2025 – Генштаб ЗСУ
Влучання «шахеда» у будинок та розмова Рубіо з Лавровим: головне за ніч
Влучання «шахеда» у будинок та розмова Рубіо з Лавровим: головне за ніч

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
186K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 березня: ситуація на фронті
65K
Карта повітряних тривог України онлайн 16 березня 2025
31K
ЗСУ ліквідували командира батальйону «Курські витязі»
14K
Трамп завадив агрономам на Хмельниччині розвивати млин
5111
Перемир'я України та Росії: що про це думають військові
2654
Російські дрони вбили журналістку «Укрінформу»: ЮНЕСКО зробило заяву

Новини

16 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Телеексперт з квартирних афер потрапив під суд... за квартирне шахрайство
Вчора, 11:37
126 «перехоплених та збитих»: міноборони РФ заявило про нічну атаку безпілотників
Вчора, 09:47
15 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Вбивство активіста Ганула та санкції ЄС проти Росії. Головне за 14 березня
14 березня, 20:46
В Україні тривога через ракетну загрозу тривала 20 хвилин
14 березня, 18:14

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua