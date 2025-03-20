Мінрозвитку оновило перелік територій, де ведуться бойові дії

Оновлений перелік має важливе значення для визначення статусу українців

Міністерство розвитку громад та територій оновило перелік територій, на яких тривають бойові дії, а також тимчасово окупованих Росією. Новий документ набирає чинності відсьогодні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу відомства.

Документ містить перелік територій, які класифікуються за рівнем безпекової ситуації та станом контролю з боку української влади.

Згідно з оновленим переліком, території поділяються на кілька категорій:

зони можливих бойових дій – регіони, де зберігається загроза бойових зіткнень;

зони активних бойових дій – території, де тривають інтенсивні бойові дії або вони відбувалися нещодавно;

зони активних бойових дій із функціонуванням державних електронних ресурсів – райони, де бойові дії не припинили роботу ключових електронних систем держави;

тимчасово окуповані території – регіони, що перебувають під контролем окупаційних військ.

Як зазначає відомство, оновлений перелік має важливе значення для визначення статусу громадян, які постраждали від бойових дій, регулювання соціальних виплат, надання державної допомоги, організації гуманітарної підтримки та подальшого відновлення інфраструктури. Відповідно до цього переліку ухвалюватимуться рішення щодо безпеки цивільного населення, евакуації, а також доступу до адміністративних послуг.

Нагадаємо, Міністерство розвитку громад та територій України отримало перші 4,3 млрд грн для оплати сертифікатів на житло для внутрішньо переміщених осіб. За тиждень роботи програми 50 сімей переселенців вже реалізували сертифікати і придбали нові домівки.

Раніше президент України Володимир Зеленський доручив міністру главі Міністерства фінансів Сергію Марченку та віцепремʼєр-міністру з відновлення Олексію Кулебі створити програму підтримки внутрішніх переселенців. Вона має бути готова протягом двох тижнів.

До слова, внутрішньо переміщені особи можуть подавати документи на призначення субсидії на оренду житла. Її надаватимуть за аналогією з житловою субсидією тим сім’ям, які найбільше потребують фінансової допомоги.