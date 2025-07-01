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Макрон по телефону закликав Путіна закінчити війну

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Макрон по телефону закликав Путіна закінчити війну
Макрон і Путін вперше з 2022 року поговорили телефоном
фото з відкритих джерел

Телефонний зв'язок відновлено: Путін і Макрон провели першу розмову з 2022 року

Телефонний зв'язок між Єлисейським палацом і Кремлем знову працює. Президент Франції Еммануель Макрон та російський диктатор Володимир Путін вперше з 2022 року поговорили телефоном. Про це пізно ввечері в понеділок, 30 червня 2025 року, повідомив Кремль, а згодом інформацію підтвердив Єлисейський палац. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Le Parisien.

Еммануель Макрон закликав Путіна домовитися про припинення вогню в Україні «якомога швидше». Також Єлисейський палац повідомив, що французький президент має намір продовжити «розмови» з російським диктатором.

Раніше представники Кремля повідомляли, що глави держав детально обговорили ситуацію на Близькому Сході в контексті ірано-ізраїльської конфронтації та американських ударів по іранських ядерних об'єктах. 

Путін та Макрон висловилися за те, щоб врегулювання кризи навколо іранської ядерної програми, як і вирішення інших суперечностей на просторі Близького Сходу, було досягнуто винятково політико-дипломатичними засобами. Домовлено продовжити контакти з метою можливої координації позицій.

Водночас Путін знову заявив, що війна в Україні – це нібито прямий наслідок політики Європи: «Західні держави протягом багатьох років ігнорували інтереси та безпеку Росії, допомагали в порушенні прав російськомовних мешканців».

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Теги: війна Еммануель Макрон путін

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