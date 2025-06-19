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Створив мережу катівень на Херсонщині. Російський генерал Гостєв отримав 10 років тюрми

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Створив мережу катівень на Херсонщині. Російський генерал Гостєв отримав 10 років тюрми
10 років позбавлення волі заочно отримав Аркадій Гостєв
фото: СБУ

Російський генерал організував мережу тюремних таборів на тимчасово окупованому лівобережжі Херсонщини

За матеріалами Служби безпеки 10 років позбавлення волі заочно отримав Аркадій Гостєв – директор федеральної служби виконання покарань РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

За матеріалами справи, російський генерал організував мережу тюремних таборів на тимчасово окупованому лівобережжі Херсонщини. Саме за його наказом окупанти переобладнали захоплені в регіоні пенітенціарні установи під катівні, до яких ув’язнюють учасників руху опору.

«У застінках потерпілих піддають жорстоким тортурам, через які намагаються зламати спротив кремлівському режиму. Як встановило розслідування, посадовець особисто координував облаштування тюремних об’єктів на тимчасово окупованій частині регіону. Згодом він включив їх до загального реєстру в’язниць Росії й провів відповідне рішення через міністерство юстиції РФ», – йдеться у повідомленні.

Суд визнав Гостєва винним за ч. 1 ст. 109 Кримінального кодексу України (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади). Оскільки зловмисник перебуває на території країни-агресора, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти нашої держави.

Раніше Служба безпеки зібрала доказову базу на двох командирів російських військ, які причетні до знищення ключових об’єктів життєзабезпечення Херсонщини. Йдеться про заступника командувача Чорноморського флоту РФ з матеріально-технічного забезпечення генерал-майора Міхаїла Яснікова і командувача 11-ї окремої інженерної бригади полковника Дмітрія Маркова.

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Теги: Херсонщина війна СБУ

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Кримінал

Створив мережу катівень на Херсонщині. Російський генерал Гостєв отримав 10 років тюрми
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