Виконував бойові завдання на рідній Лиманщині та в районі Авдіївки. Згадаймо Ярослава Труша

Після початку повномасштабного вторгнення, у березні 2022-го, Ярослав Труш добровольцем пішов на фронт

Труш служив заступником командира третьої розвідувальної групи 15-ї роти четвертого загону спецпризначення 71-ї окремої єгерської бригади

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Ярослава Труша.

Солдат Ярослав Труш загинув 16 грудня 2023 року у бою поблизу села Новокалинове Покровського району Донецької області. Воїнові було 23 роки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Слов'янську міську військову адміністрацію.

Ярослав народився 11 грудня 2000 року в селищі Новоселівка у Лиманській громаді Донеччини. Здобувши середню освіту у рідному селищі, хлопець вступив до Слов’янського фахового коледжу транспортної інфраструктури, де опанував спеціальність помічника машиніста. Після випуску проходив строкову службу у складі артилерійських військ у Запоріжжі. У листопаді 2021 року повернувся додому.

Після початку повномасштабного вторгнення, у березні 2022-го, Ярослав Труш добровольцем пішов на фронт фото: інформаційний портал Лиманщини

Після початку повномасштабного вторгнення, у березні 2022-го року, Ярослав добровольцем пішов на фронт. Служив заступником командира третьої розвідувальної групи 15-ї роти четвертого загону спецпризначення 71-ї окремої єгерської бригади. Виконував бойові завдання, зокрема, на рідній Лиманщині, у Серебрянському лісництві на Луганщині, на Запорізькому напрямку, в районі Авдіївки.

За сумлінну службу, мужність і патріотизм захисника нагородили відзнакою Президента «За оборону України», почесними нагрудними знаками Головнокомандувача ЗСУ «Золотий хрест» та Командувача Десантно-штурмових військ ЗСУ «Завжди перші», а вже посмертно – орденом «За мужність» III ступеня

Поховали Ярослава в рідній Новоселівці.

У захисника України залишилися мати, дві рідні сестри та брат.

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