Онуфрій втратив паспорт. Держава готується до заборони УПЦ МП?

Предстоятель УПЦ МП божиться: паспорта з двоголовим орлом в нього нема. Російські реєстри кажуть: бреше

Реакція Служби безпеки на іноземний паспорт предстоятеля Української православної церкви Московського патріархату Онуфрія (у миру – Орест Березовський) спізнилася, щонайменше, на два роки. Журналісти-розслідувачі виявили російські паспорти у понад 20 священнослужителів цієї релігійної організації ще у квітні 2023 року. У тому списку фігурував й Онуфрій.

«За матеріалами СБУ було припинено українське громадянство Ореста Березовського, котрий більше відомий як діяч УПЦ (МП) Онуфрій. Відповідний Указ підписав Президент України Володимир Зеленський», – таке повідомлення замиготіло на сайті СБУ аж 2 липня 2025 року!

Із офіційного релізу випливає: ще у 2002 році український архієрей добровільно отримав громадянство Росії.

«Главком» перевірив дані російського паспорта Онуфрія, які раніше засвітилися у мережі, на сайті російської податкової служби. З’ясувалося, що особа з таким прізвищем, ім’ям, по-батькові та датою народження, як і в очільника УПЦ МП, дійсно отримувала паспорт громадянина Росії та має дійсний податковий номер («ИНН»). Податковий сайт РФ надав «Главкому» відповідну виписку і зазначив, що вона рівносильна паперовому документу з підписом посадової особи.

дані з сайту російської податкової

Щоправда, Синодальний інформаційно-просвітницький відділ УПЦ МП поспішив спростувати дані силовиків: «Блаженніший Митрополит Онуфрій роз’яснював, що має лише паспорт громадянина України. Окрім українського, ніяких інших паспортів, у тому числі Російської Федерації, не має. Він вже роз’яснював, що ніколи не звертався до державних органів інших держав про набуття іншого громадянства».

Ближче до вечора 2 липня президент Володимир Зеленський у традиційному зверненні натякнув, що це неєдині погані новини для Онуфрія. Рада нацбезпеки і оборони готується запровадити чергові санкції.

Наразі текст указу про припинення громадянства Оресту Березовському (митрополиту Онуфрію) засекречено, його немає у відкритому доступі. Однак сам механізм ухвалення рішення, який застосував глава держави, не новий. Раніше за цим лекалом Зеленський забирав громадянство у низки церковнослужителів УПЦ МП, одіозних діячів і бізнесменів на кшталт Ігоря Коломойського, Віктора Медведчука, Вадима Рабіновича та інших.

Що кажуть Конституція і закони?

Для початку трохи загальної правової інформації. Як відомо, стаття 4 Конституції визначає, в Україні існує єдине громадянство. Підстави набуття і припинення громадянства України визначаються Законом «Про громадянство».

Окремо стаття 25 Конституції гласить, що громадянин України не може бути позбавлений громадянства і права змінити громадянство. Є іще й інша стаття 106 Конституції, яка дозволяє президенту приймати рішення про прийняття до громадянства України та припинення громадянства України, а також надання притулку в Україні.

Разом із тим, є певна вироблена практика Великої Палати Верховного суду щодо питання громадянства. Наприклад, у постанові від 5 вересня 2024 року Феміда наголосила, що чинне законодавство України не передбачає чіткої заборони подвійного громадянства. Проте наявність у повнолітньої особи подвійного громадянства може стати підставою для припинення громадянства України внаслідок його втрати через її активні дії, спрямовані на набуття громадянства іншої держави (про це йдеться у статті 19 Закону «Про громадянство»).

«Добровільне набуття повнолітнім громадянином України громадянства іншої держави/держав є підставою для втрати ним громадянства України. Водночас цей факт не є підставою для автоматичної втрати громадянства України. Юридичний факт «втрати громадянства» набуває довершеності із постановленням Президентом України відповідного указу», – зазначено у постанові Великої палати.

Щоб з’явився указ президента про припинення громадянства, як у випадку з Онуфрієм, йому повинні передувати кілька бюрократичних процедур. По-перше, підрозділи Державної міграційної служби акумулюють інформацію, у тому числі з правоохоронних органів щодо особи, яка потенційно може втратити громадянство. По-друге, якщо державні органи знайшли вагомі підстави (найголовніше – докази подвійного громадянства), вони звертаються до Комісії при президентові України з питань громадянства. Далі цей дорадчий орган опрацьовує інформацію та направляє її разом із проєктом указу на розгляд президенту. Поява указу і фіналізує вирішення питання громадянства особи.

Додамо, що головою Комісії з питань громадянства нині є заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра.

Чому саме зараз?

Це питання риторичне, оскільки інформація про російський паспорт Онуфрія давно циркулювала на широких просторах інтернету. Проте «Главком» звернув увагу на нестандартні рухи церковників. Протягом червня вони скерували чотири заяви до Київського окружного адміністративного суду з очевидною метою: заборонити Державній службі з етнополітики та свободи совісті проводити дослідження щодо будь-яких релігійних організацій на предмет афілійованості з іноземною релігійною організацією. Окремо священнослужителі хотіли, щоб суд заборонив Держслужбі з етнополітики досліджувати питання наявності ознак афілійованості Київської митрополії УПЦ з іноземною релігійною організацією, діяльність якої в Україні заборонена (ідеться про Російську православну церкву – «Главком»), а також не дозволити публікувати проміжні та остаточні результати цих досліджень.

скріншот із сайту СБУ

Ці висновки, як дізнався «Главком», мали з’явитися наприкінці червня. Однак дослідження щодо пов’язаності УПЦ МП і РПЦ продовжується. І тепер вигулькнула інформація від СБУ, де серед іншого зазначається (далі – цитата): «Березовський (Онуфрій) підтримує звʼязок з московською патріархією та свідомо протидіяв отриманню канонічної незалежності української церкви від московської патріархії, представники якої відкрито підтримують російську агресію проти України. Попри повномасштабне вторгнення, Березовський (Онуфрій) фактично продовжує підтримувати політику рпц та її керівництва, зокрема патріарха кирила (гундяєва)».

Імовірно, що дані спецслужби лише підсилять висновки Держслужби з етнополітики щодо афільованості. «Будемо досліджувати», – коротко відреагувало джерело «Главкома» у Державній службі з етнополітики та свободи совісті на повідомлення СБУ.

Ухопитися за рясу. У кого іще Зеленський забрав паспорти?

Наприкінці 2022 року було призупинено громадянство України 13 священнослужителям шести єпархій УПЦ МП. Як і у випадку з Онуфрієм, цей указ президента є досі секретним. Проте ЗМІ дізналися прізвища церковників, які потрапили в опалу держави:

Єлецьких Анатолій Іванович – митрополит Тульчинський і Брацлавський Іонафан;

Аніцой Сергій Леонідович – вікарій Тульчинської єпархії, єпископ Ладижинський Сергій;

Виниченко Володимир Семенович – архієпископ Новоазовський Варсонофій (Донецька єпархія);

Градомський Віктор Анатолійович – протоієрей Віктор, настоятель храму Олександра Невського (Одеська єпархія);

Доненко Микола Миколайович – вікарний архієрей, єпископ Ялтинський Нестор;

Єгоренко Валентин Володимирович – митрополит Чернівецький і Буковинський Мелетій;

Масленніков Олексій Олександрович – митрополит Роменський і Буринський Іосиф (Роменськая єпархія);

Середній Іван Петрович – митрополит Дніпропетровський і Павлоградський Іриней;

Скобіола Андрій Петрович – архієпископ Волноваський Амвросій, вікарій Донецької єпархії, настоятель Святовасилівського чоловічого монастиря;

Таранов Олександр Борисович – архієпископ Ровеньківський і Свердловський Аркадій;

Швець Ростислав Пилипович – митрополит Симферопольський і Кримський Лазар;

Шинкарьов Віктор Сергійович – архиєпископ Костянтинівський Паїсій;

Яковенко Ігор Федорович – митрополит Святогірський Арсеній, вікарій Донецької єпархії, намісник Свято-Успенської Святогірської Лаври.

Тепер коротко про те, як у кожного з них склалася доля. Весною 2025 року митрополит Іонафан (Єлецьких) отримав остаточний вирок в Україні – п’ять років тюрми за злочини, серед яких виправдовування збройної агресії РФ. Феміда ухвалила цей вердикт без присутності обвинуваченого. Річ у тім, що архієрей ще у червні минулого року виїхав із України до Росії у результаті обміну військовополоненими. За операцією з порятунку Іонафана стояв патріарх Російської православної церкви Кирило, який згодом виклав світлину з українським духівником.

фото: росЗМІ

Водночас Іонафан не подавав позову щодо повернення громадянства України.

Вікарій Тульчинської єпархії Сергій (Аніцой) з лютого 2023 року – у судах, намагається «збити» президентський указ. Найближче засідання призначено на 20 серпня.

Показова деталь. 13 квітня цього року внаслідок ракетного удару окупантів по Сумах загинув рідний брат вікарія Сергія. На сайті Тульчинської єпархії розміщено співчуття духовенства та мирян без жодного засудження дій армії РФ та керівництва держави-агресора.

Архієпископ Новоазовський Варсонофій (Виниченко) не оскаржував указ президента про припинення громадянства. Натомість у липні 2023 року він засвітився у компанії з патріархом Кирилом на службі в Троїце-Сергієвій лаврі під Москвою.

Протоієрей Віктор (Градомський) теж змирився з указом Зеленського і не оскаржував його. Медіа повідомляли, що Градомський взагалі володіє п’ятьма паспортами: українським, російським, румунським, польським та болгарським.

З моменту анексії Криму Росією єпископ Ялтинський Нестор (Доненко) проводить богослужіння у тамтешніх храмах. Виступав категоричним противником отримання Томосу та створення Єдиної помісної української церкви; порівняв Томос про автокефалію зі смертельною отрутою.

Після втрати українського громадянства церковник не боровся за його відновлення.

З лютого 2023 року митрополит Чернівецький і Буковинський Мелетій (Єгоренко) у суді добивається визнання нечинним та скасувати указ президента щодо втрати громадянства. Спір досі не вирішено, розгляд справи призначено на 6 серпня.

Відсутність українського громадянства жодним чином не впливає на активну діяльність владики. Наприклад, тиждень тому він разом із Онуфрієм вели божественну літургію у Феофанії.

Варто додати: у листопаді 2022 року Служба безпеки провела контррозвідувальні заходи на території Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ (МП). У результаті слідчих дій правоохоронці виявили документи, які підтверджують наявність російського громадянства у керівництва єпархіальних структур.

Програв справу з повернення громадянства митрополит Роменський і Буринський Іосиф (Масленніков). Верховний суд дійшов висновку, що у 2016 році Масленніков добровільно звернувся до відповідних органів Росії, які незаконно розмістилися з тимчасово окупованому Криму, за отриманням паспорта громадянина РФ. Також Феміда додала, що на момент розгляду позову церковник міг перебувати на території Росії.

«Отже, відповідач (президент України – «Главком») не вчинив дій, спрямованих на позбавлення позивача громадянства України, тоді як позивач (Олексій Маслєнніков – «Главком») вчинив дії, спрямовані на втрату громадянства України, оскільки у повнолітньому віці добровільно набув громадянство іншої держави», – зазначено у судовому рішенні.

Феміда наголосила, що в Україні існує єдине громадянство, яке закріплено у статті 4 Конституції. Наразі Іосиф пішов в апеляційну інстанцію.

Крім того, у 2023 році СБУ повідомила підозру митрополиту Іосифу у виправдовуванні збройної агресії Росії проти України. За даними слідства, після початку повномасштабної війни церковник втік до Росії, де одним із перших підтримав загарбницьку війну проти України.

У вересні 2022 року митрополит Іосиф брав участь у богослужінні в монастирі Свердловської області РФ, де спільно з представниками РПЦ благословляв російських військових, які вбивають українців, стверджують правоохоронці.

Інформації про те, що митрополит Дніпропетровський і Павлоградський Іриней (Середній), архієпископ Волноваський Амвросій (Скобіола), архієпископ Ровеньківський і Свердловський Аркадій (Таранов), митрополит Симферопольський і Кримський Лазар (Швець), архиєпископ Костянтинівський Паїсій (Шинкарьов) судяться з президентом за позбавлене громадянство, немає. Водночас архиєпископ Паїсій судиться із Зеленським через запроваджені персональні санкції до 2027 року.

Крім того, митрополит Іриней має доволі цінну держнагороду нагороду РФ – Орден Дружби «за великий внесок у розвиток двосторонньої співпраці Російської Федерації та України». Її у травні 2009 року присвоїв тодішній президент Росії Дмитро Медведєв.

Митрополит Лазар також є орденоносцем «Дружби» з РФ, на початку вторгнення втік до Росії. У квітні 2024 року Вищий антикорупційний суд розпорядився конфіскувати у Лазара низку майна (квартиру і чотири автомобілі), оскільки той в Україні потрапив під санкції.

Із слідчого ізолятора судиться за громадянство митрополит Святогірський Арсеній (Яковенко). Окрім цього, він є обвинувачуваним у незаконному поширенні інформації про розташування ЗСУ.

Віталій Тараненко, «Главком»