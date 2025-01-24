Майже два роки вважався зниклим безвісти. Згадаймо Михайла Гурського

З 13 вересня 2022 року Гурський Михайло вважався зниклим безвісти в Херсонській області

Михайлові Гурському навіки 23. Його весільний коровай, що так і не став символом щасливого сімейного життя, розділили на кладовищі під час останнього прощання

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Михайла Гурського.

У Гощанській громаді на Рівненщині провели в останню путь захисника України Михайло Гурського, який з 13 вересня 2022 року вважався зниклим безвісти у Херсонській області. Про це повідомила Гощанська селищна рада.

Михайло народився 1 листопада 1998 року у селі Горбів у родині Миколи та Наталії Гурських. Він зростав із молодшою сестрою Євою та братом Борисом, який, на жаль, трагічно загинув. Навчався у Дроздівській школі, а пізніше продовжив навчання у Тучинській школі. У 2018 році Михайла призвали на строкову військову службу. Після повернення працював у ковбасному цеху у селі Тучин.

У квітні 2022 року Михайло був мобілізований до лав Збройних Сил України. Без вагань став на захист Батьківщини, служив стрільцем-снайпером мотопіхотного відділення.

У квітні 2022 року Михайло був мобілізований до лав Збройних Сил України фото: Гощанська селищна рада

З 13 вересня 2022 року Гурський Михайло вважався зниклим безвісти у Херсонській області.

Довгою та складною була дорога героя додому… Через два роки тіло воїна повернулося на рідну землю, аби знайти тут свій останній спочинок.

Прощання з Михайлом Гурським фото: Гощанська селищна рада

Військові вручають прапор України рідним Михайла Гурського фото: Гощанська селищна рада

Поховали захисника на кладовищі села Горбів з усіма військовими почестями, під постріли почесної варти та Гімн України.

Рідні полеглого воїна пригощають присутніх весільним короваєм, якому не судилося стати окрасою весілля молодого захисника, якого вбила Росія фото: Гощанська селищна рада

Молодий, сповнений сил і мрій, він так і не встиг створити власну сімʼю. Символом цієї нездійсненої мрії став весільний коровай, який жителі Гощанської громади, рідні та друзі розділили на кладовищі під час прощання з героєм.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.