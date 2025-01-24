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Майже два роки вважався зниклим безвісти. Згадаймо Михайла Гурського

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Майже два роки вважався зниклим безвісти. Згадаймо Михайла Гурського
З 13 вересня 2022 року Гурський Михайло вважався зниклим безвісти в Херсонській області
колаж: glavcom.ua

Михайлові Гурському навіки 23. Його весільний коровай, що так і не став символом щасливого сімейного життя, розділили на кладовищі під час останнього прощання

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Михайла Гурського. 

У Гощанській громаді на Рівненщині провели в останню путь захисника України Михайло Гурського, який з 13 вересня 2022 року вважався зниклим безвісти у Херсонській області. Про це повідомила Гощанська селищна рада. 

Михайло народився 1 листопада 1998 року у селі Горбів у родині Миколи та Наталії Гурських. Він зростав із молодшою сестрою Євою та братом Борисом, який, на жаль, трагічно загинув. Навчався у Дроздівській школі, а пізніше продовжив навчання у Тучинській школі. У 2018 році Михайла призвали на строкову військову службу. Після повернення працював у ковбасному цеху у селі Тучин.

У квітні 2022 року Михайло був мобілізований до лав Збройних Сил України. Без вагань став на захист Батьківщини, служив стрільцем-снайпером мотопіхотного відділення.

У квітні 2022 року Михайло був мобілізований до лав Збройних Сил України
У квітні 2022 року Михайло був мобілізований до лав Збройних Сил України
фото: Гощанська селищна рада

З 13 вересня 2022 року Гурський Михайло вважався зниклим безвісти у Херсонській області.

Довгою та складною була дорога героя додому… Через два роки тіло воїна повернулося на рідну землю, аби знайти тут свій останній спочинок.

Прощання з Михайлом Гурським
Прощання з Михайлом Гурським
фото: Гощанська селищна рада
Військові вручають прапор України рідним Михайла Гурського
Військові вручають прапор України рідним Михайла Гурського
фото: Гощанська селищна рада

Поховали захисника на кладовищі села Горбів з усіма військовими почестями, під постріли почесної варти та Гімн України. 

Рідні полеглого воїна пригощають присутніх весільним короваєм, якому не судилося стати окрасою весілля молодого захисника, якого вбила Росія
Рідні полеглого воїна пригощають присутніх весільним короваєм, якому не судилося стати окрасою весілля молодого захисника, якого вбила Росія
фото: Гощанська селищна рада

Молодий, сповнений сил і мрій, він так і не встиг створити власну сімʼю. Символом цієї нездійсненої мрії став весільний коровай, який жителі Гощанської громади, рідні та друзі розділили на кладовищі під час прощання з героєм.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: війна незалежність українці навчання хвилина мовчання пам'ять

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