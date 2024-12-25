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Росіяни використали всі довоєнні запаси танків Т-90 та більшість Т-80

Ірина Бура
glavcom.ua
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Росіяни використали всі довоєнні запаси танків Т-90 та більшість Т-80
фото ілюстративне з відкритих джерел

Російські війська втратили майже половину запасів своєї важкої військової техніки, в тому числі всі довоєнні запаси танків Т-90 та значну частину Т-80. Про це пише Голос Америки із посиланням на західних аналітиків.

«Станом на 22 грудня у російських сил залишилося 47% їхніх довоєнних танкових резервів, 52% довоєнних БМП і 45% довоєнних резервів бронетранспортерів», – йдеться в публікації.

Крім того, зазначається із посиланням на ISW, що російські війська «використали всі свої довоєнні танки Т-90 і більшість своїх танків Т-80, але все ще мають більшість старих Т-72, Т-64/62 і Т -54/55 на зберіганні.

При цьому зауважується, що росіяни нарощують атаки безпілотниками і продовжують штурмувати позиції на Донеччині, наблизившись 10 кілометрів до адмінкордону із Дніпропетровщиною.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Росія у 2025 році зустрінеться з дефіцитом танків та їх виробництвом через величезні втрати на фронті та проблеми з виробництвом нової військової техніки. Про це пише The Washington Post.

Видання зазначає, що втрати техніки у Росії настільки величезні, що скоро їй почне не вистачати радянських запасів, які наразі є основою для заповнення втрат. Також основну роль тут відіграють і введені санкції країн Заходу, які створили дефіцит необхідних компонентів для виробництва нової техніки.

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Теги: росія окупанти санкції війна танки втрати росіяни

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