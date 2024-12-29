Десантник розповів про дивну поведінку ворога на Курщині

«Ми фіксуємо картинку з фільмів Другої світової війни», – каже Дмитро Маркус

Поведінка противника на Курщині здивувала українських військових. Про це в інтерв’ю ТСН розповів військовий 80-ї десантно-штурмової бригади, інструктор БПЛА Дмитро Маркус.

«Ми бачили, коли замість якихось малочисельних штурмів малими групами або, як ми звикли бачити, механізовані якісь штурми, ми фіксуємо картинку з фільмів Другої світової війни, коли по полю іде десятками піхота і намагається штурмувати наші позиції. Хто ці люди, ми стверджувати на 100% не можемо, тому що не маємо документальних підтверджень. Якщо вони у нас з'являться, ми одразу, я думаю, про це зможемо говорити», – каже військовий.

За його словами, багато цієї купи, яка йшла у штурм, загинули та відступили.

«Ситуація характерна тим, що вони намагаються цією масою заходити, штурмувати позиції, закріплятись десь, де їм то вдалось. І їх одразу намагаються міняти і забирати, якщо це є можливим, двохсотих, трьохсотих», – розповів Дмитро Маркус.

Раніше офіцер «Азова» розповів про ситуацію в Торецьку.

Крім того, розвідка назвала кількість російських військ в Україні.

Також ексголовком Муженко розкрив плани росіян щодо Покровська.

Нагадаємо, що українські війська відновили втрачені позиції біля Сіверська. Російські війська просунулися поблизу Торецька, Великої Новосілки та на Покровському та Курахівському напрямках.

З огляду на наміри Росії захопити критично важливу шахту в Покровську, союзники Києва мають виконати свої обіцянки, і якомога швидше надати Україні всю ту допомогу, яку вона давно очікує. Про це йдеться у новому матеріалі Bloomberg.