ЗСУ збили унікальний розвідувальний безпілотник окупантів (відео)

Українські захисники знищили дрон «Мерлін-ВР»

Бійці батальйону безпілотних систем 63-ї окремої механізованої бригади «Сталеві леви» ЗСУ знищили рідкісний експериментальний розвідувальний дрон окупантів «Мерлін-ВР». Відповідне відео 63-ї ОМБр оприлюднила у Facebook.

«Ще більш рідкісну, ніж минулого разу, пташку збили зенітники і пілоти ББС 63 бригади – російський експериментальний розвідувальний дрон «Мерлін-ВР»», – йдеться у повідомленні.

Військові зауважують, що безпілотник може підійматися в небо на 5 км і проводити там 10 годин, що в рази довше за Supercam і Zala.

Нагадаємо, що протягом минулої доби українські захисники знищили 1480 окупантів. До того ж росіяни втратили на фронті 20 бойових броньованих машин.

До слова, українські десантники разом з суміжними підрозділами взяли у полон на Курщині 27 військовослужбовців РФ. Відповідне відео оприлюднили Десантно-штурмові війська ЗСУ.