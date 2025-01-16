Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

ЗСУ збили унікальний розвідувальний безпілотник окупантів (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
ЗСУ збили унікальний розвідувальний безпілотник окупантів (відео)
Російський дрон «Мерлін-ВР» знищили українські бійці
фото: скріншот з відео

Українські захисники знищили дрон «Мерлін-ВР»

Бійці батальйону безпілотних систем 63-ї окремої механізованої бригади «Сталеві леви» ЗСУ знищили рідкісний експериментальний розвідувальний дрон окупантів «Мерлін-ВР». Відповідне відео 63-ї ОМБр оприлюднила у Facebook.

«Ще більш рідкісну, ніж минулого разу, пташку збили зенітники і пілоти ББС 63 бригади – російський експериментальний розвідувальний дрон «Мерлін-ВР»», – йдеться у повідомленні.

Військові зауважують, що безпілотник може підійматися в небо на 5 км і проводити там 10 годин, що в рази довше за Supercam і Zala.

Нагадаємо, що протягом минулої доби українські захисники знищили 1480 окупантів. До того ж росіяни втратили на фронті 20 бойових броньованих машин.

До слова, українські десантники разом з суміжними підрозділами взяли у полон на Курщині 27 військовослужбовців РФ. Відповідне відео оприлюднили Десантно-штурмові війська ЗСУ.

Читайте також:

Теги: ЗСУ окупанти росія росіяни безпілотник війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

8 січня українські безпілотники атакували нафтобазу в Енгельсі
Горіла п'ять днів. РФ ліквідувала пожежу на нафтобазі в Енгельсі
13 сiчня, 08:37
Зеленський додав, що Путін хоче увійти в історію «людиною, яка забирає землі, яка має таку державу, яку ніхто не може перемогти»
Зеленський пояснив, до чого можуть призвести територіальні поступки Росії
10 сiчня, 21:08
Сергій Мельніков потрапив в FPV-засідку
Українські розвідники ліквідували начальника штабу батальйону «Шторм.Осетія» на Запоріжжі (відео)
5 сiчня, 11:48
РФ заявляє, що дрони скидали вибухівки на об'єкти
Дрони атакували Білгородську область
5 сiчня, 07:20
Буданов заявив, що хоч наразі змін у настроях російського суспільства, не спостерігається, це не означає, що цього не станеться у майбутньому
«Те, чого ми так усі чекаємо». Буданов дав прогноз на 2025 рік
31 грудня, 2024, 22:15
Туреччина сподівається на початок «нової ери на півночі»
Завершення війни в Україні стане пріоритетом Туреччини у 2025 році – Ердоган
31 грудня, 2024, 17:00
Ворог окупував Українку на Донеччині – Deep State
Ворог окупував Українку на Донеччині – Deep State
26 грудня, 2024, 23:20
Темпи просування росіян у напрямку Покровська можуть уповільнитися через зниження боєздатності російських військ
Путін міг тимчасово відмовитися від захоплення Покровська: аналітики ISW назвали інше завдання окупантів
24 грудня, 2024, 06:24
Трамп прокоментував тезу, чи має Україна поступитися Росії частиною своєї території
Трамп спрогнозував, скільки часу піде на відбудову українських міст
16 грудня, 2024, 20:22

Події в Україні

ЗСУ збили унікальний розвідувальний безпілотник окупантів (відео)
ЗСУ збили унікальний розвідувальний безпілотник окупантів (відео)
Окупанти змінили тактику застосування танків на східних напрямках фронту
Окупанти змінили тактику застосування танків на східних напрямках фронту
Росіяни заявляють, що прорвали кордон на Сумщині: реакція прикордонного загону
Росіяни заявляють, що прорвали кордон на Сумщині: реакція прикордонного загону
Окупанти намагаються проникнути на Вовчанський агрегатний завод: деталі
Окупанти намагаються проникнути на Вовчанський агрегатний завод: деталі
Росія атакувала енергооб'єкт на Полтавщині: споживачі залишилися без світла
Росія атакувала енергооб'єкт на Полтавщині: споживачі залишилися без світла
Партизани виявили в Криму дивізіон катерів: куди РФ планує їх перекинути
Партизани виявили в Криму дивізіон катерів: куди РФ планує їх перекинути

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
147K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 січня: ситуація на фронті
73K
Народні артисти Росії в українських театрах оніміли
51K
Карта повітряних тривог України онлайн 16 січня 2025
24K
Чи зупинить Трамп війну? Герой України звернувся до українців
18K
Скандал з побиттям адвокатки у Бучанському ТЦК: з'явилася реакція поліції
17K
16 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Без опадів, на дорогах ожеледиця: прогноз погоди на 16 січня
Сьогодні, 06:10
Названо продукт, який знижує ризик хвороби Альцгеймера
Сьогодні, 03:37
Ціни на популярний овоч падають
Сьогодні, 02:13
Колишній нардеп поширив фейк про Олену Зеленську
Сьогодні, 01:42
Міноборони обіцяє подолати проблему паперової тяганини
Сьогодні, 01:11
16 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua