Скандал із переведенням фахівців Повітряних сил, зміни в бронюванні. Головне за 14 січня

Переведення фахівців інженерно-авіаційної служби в підрозділи інших родів та видів ЗСУ здійснюватись не будуть

Скандал із переведенням фахівців Повітряних сил, зміни в бронюванні працівників критичної інфраструктури, ексдепутат Харківської облради організував схему розкрадання коштів «Укренерго». «Главком» склав добірку новин 14 січня, щоб ви були в курсі головних подій:

Скандал із переведенням фахівців Повітряних сил

У мережі почала з'являтися інформація, що військовослужбовців Повітряних сил почали переводити в сухопутні бригади через важку ситуацію на фронті. Згодом Генштаб повідомив, що гостродефіцитних спеціалістів інженерно-авіаційної служби Повітряних сил, які обслуговують літаки, у піхотні підрозділи переводити не планувалося і не планується.

Командувач Повітряних сил теж заявив, що переведення фахівців інженерно-авіаційної служби в підрозділи інших родів та видів ЗСУ здійснюватись не будуть. Це стосується й інших дефіцитних у Повітряних силах спеціальностей.

Також не йдеться про переведення людей, які навчались за кордоном на західну техніку зенітних ракетних військ, підготовлених воїнів з розрахунків мобільних вогневих груп, інших вузькоспеціалізованих фахівців, знайти заміну яким обʼєктивно важко.

Зміни в бронюванні працівників критичної інфраструктури

Відтепер керівники критичних підприємств можуть подавати списки на бронювання завчасно. Жодних пауз між завершенням попереднього терміну та оформленням нового не буде.

Критичні підприємства можуть подати заяви на бронювання з 22 січня до 1 березня 2025 року без очікування 72 годин. Актуальне бронювання діє до 28 лютого 2025 року, але можна скасувати його завчасно та оформити нове без перерв.

Ексдепутат Харківської облради організував схему розкрадання коштів «Укренерго»

Служба безпеки та НАБУ викрили масштабну схему розкрадання коштів Національної енергетичної компанії «Укренерго». У організації оборудки підозрюється колишній заступник голови Харківської обласної ради.

Організатор схеми на момент вчинення правопорушення був депутатом облради, а зараз – переховується за кордоном. У квітні 2022 року він разом зі спільниками організував схему розкрадання електроенергії «Укренерго» на 58,44 млн грн.

До незаконної діяльності депутат залучив двох спільників: засновника та директорку приватної компанії у Києві, яка торгує енергоносіями. Разом вони створили три фіктивні фірми, через які отримували електроенергію з Об’єднаної енергосистеми України та продавали кінцевим споживачам

Кабмін затвердив порядок призову ув'язнених на військову службу

Кабінет міністрів затвердив порядок взяття засуджених на військовий облік.

Уряд затвердив порядок взяття засуджених на військовий облік призовників, військовозобов’язаних, проходження ними військово-лікарської комісії, професійно-психологічного відбору; перелік територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, які здійснюють військовий облік осіб, звільнених умовно-достроково.

Роберт Фіцо відмовився їхати до Києва

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо не поїде до Києва у п'ятницю, 17 січня, на запрошення президента України Володимира Зеленського, щоб обговорити транзит газу.

Раніше Фіцо публічно звернувся до президента України Володимира Зеленського. Словацький прем'єр запросив українського лідера зустрітися та обговорити суперечки на тлі припинення транзиту російського газу.

Згодом Зеленський прокоментував слова прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, який запропонував зустрітися та обговорити суперечки на тлі припинення транзиту російського газу.