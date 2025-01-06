Відставка Джастіна Трюдо, замовлення боєприпасів для України. Головне за 6 січня

Трюдо заявив, що звернувся до президента Ліберальної партії з проханням почати процес вибору нового лідера.

Прем'єр Канади Джастін Трюдо оголосив про відставку. Rheinmetall поставить Україні 180 тис. боєприпасів для Gepard. Дрони СБУ здійснили атаку на найбільший у Росії торговий порт Усть-Луга: деталі спецоперації.

«Главком» склав добірку новин 6 січня, щоб ви були в курсі головних подій:

Готуємо хороші дипломатичні новини для України – звернення Президента

Президент України Володимир Зеленський провів сьогодні, 6 січня, чергову Ставку, а також заслухав окремо доповіді Головкома Сирського та керівника Генштабу Баргилевича. Про це очільник держави повідомив у своєму вечірньому зверненні і анонсував хороші дипломатичні новини для України.

«Перше – це захист наших фронтових напрямків, Покровська передусім. Я вдячний усім бригадам, кожному нашому воїну, які зараз саме там», – сказав він.

Президент повідомив, що на Ставці обговорювалося питання щодо комплектування бригад, також ротації. За словами президента, армії потрібно більше внутрішніх системних змін, щоб на всіх рівнях у Силах оборони управління людьми стало ефективним.

Прем'єр Канади Джастін Трюдо оголосив про відставку

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив про свою відставку в понеділок через зростаюче невдоволення його керівництвом. Про це повідомляє The Associated Press.

Прем'єр наголосив, що у неділю, 5 січня, попросив розпочати цей процес: «Країна заслуговує на реальний вибір на наступних виборах, і мені стало ясно, що якщо мені доведеться вести внутрішні баталії, я не зможу бути найкращим варіантом».

Трюдо заявив, що звернувся до президента Ліберальної партії з проханням почати процес вибору нового лідера.

Дрони СБУ здійснили атаку на найбільший у Росії торговий порт Усть-Луга: деталі спецоперації

Атака на найбільший в Росії торговий порт Усть-Луга в Ленінградській області є справою рук СБУ. За інформацією джерел «Главкома», 4 січня далекобійні дрони Служби безпеки подолали понад 900 кілометрів, долетіли майже до Санкт-Петербурга та успішно уразили ціль.

На відео видно, як один із дронів влучає в ємності із газовим конденсатом.

Внаслідок удару одна ємність отримала сильні пошкодження, а три сусідні посікло уламками від вибуху. Експерти кажуть, що ремонт займе не менше місяця при наявності матеріалів і однозначно призведе до перебоїв в роботі терміналу.

«Термінал Усть-Луга є великим логістичним хабом в Балтійському морі. Через нього Росія продає нафту й газ за допомогою «тіньового флоту». Дронові санкції від СБУ знижують надходження валюти, яка потрібна Росії для ведення війни. Сезон «бавовн»-2025 оголошуємо відкритим!», – повідомило поінформоване джерело в СБУ.

Rheinmetall поставить Україні 180 тис. боєприпасів для Gepard

Міністерство оборони України замовило у німецького збройового концерну Rheinmetall додаткові 35-мм боєприпаси для зенітної установки Gepard. Про це йдеться на сайті німецького оборонного підприємства.

Нове замовлення включає 180 тис. боєприпасів HEI-T (осколково-фугасні з трасуючим зарядом) і було заброньоване у грудні 2024 року. Замовлення фінансується Німеччиною. Його вартість традиційно не називають, вказуючи, що йдеться про двозначне число в мільйонах євро.

Замовлені боєприпаси можуть бути використані для ефективної боротьби з різними повітряними цілями, такими як безпілотники. Вони будуть вироблятися на заводі Rheinmetall в Унтерлюсі. Через підвищений попит на 35-міліметрові боєприпаси виробнича лінія на цьому підприємстві була реконструйована за значні кошти і в дуже стислі терміни навесні 2023 року.

Схема ухилення від мобілізації. У Вінниці взято під варту посадовця ТЦК

У Вінниці ліквідовано схему ухилення від мобілізації, до організації якої причетний посадовець районного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Про це повідомляє Головне управління Національної поліції у Вінницькій області.

Зазначається, що за $16 тис. командир взводу обіцяв «допомогти» отримати відстрочку від призову чотирьом військовозобов’язаним.

«Також слідчі встановили, що фігурант за $600 продавав їм частково заповнені бланки повісток, щоб предʼявляти їх представникам ТЦК, видаючи за справжні. Таким чином військовозобовʼязані мали змогу ухилитися від мобілізації», – йдеться у повідомленні.

Зловмисника затримали одразу після отримання ним коштів.