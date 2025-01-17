Збирав дані для РФ у жіночому одязі: СБУ затримали шпигуна на Одещині

Переодягнувшись у жінку чоловік збирав дані про місця розташування військових частин ЗСУ

Служба безпеки України затримала жителя Ізмаїла за підозрою у передачі РФ даних про військові об’єкти на Одещині. Для конспірації він відростив собі довге волосся і видавав себе за дівчину. Про це 17 січня повідомили в Одеській обласній прокуратурі та СБУ.

За даними слідства, 26-річний затриманий через Telegram звʼязався із представником спецслужб РФ та розпочав співпрацю. За гроші він обіцяв передавати інформацію про військові об’єкти на території Ізмаїльського району.

«Виконуючи завдання куратора, він збирав дані про місця розташування військових частин, переміщення і базування особового складу та техніки ЗСУ. Для збору «потрібних» відомостей поплічник агресора, одягнений у жіночий одяг, обходив місцевість та приховано фіксував українські об’єкти, а потім передавав куратору «звіт» у вигляді текстових повідомлень, фотознімків та відміток на електронних картах», – йдеться у повідомленні прокуратури.

У СБУ додали, що даними їхньої внутрішньої безпеки, серед потенційних цілей росіян були пункти базування ЗСУ, Служби безпеки та прикордонників на території портового міста Ізмаїл. Отримані відомості вони планували використати для здійснення нової серії повітряних атак по Одещині.

Чоловіку повідомили про підозру за фактом державної зради, це ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України, за що загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна. Під час обшуку у нього вилучили мобільний телефон з доказами.

Наразі йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.