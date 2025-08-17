У лютому 2022 року одним із перших у вилетів на бойове завдання. Згадаймо Олексія Миргородського

Посмертно Олексій Миргородському було присвоєно чергове військове звання «підполковник»

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Олексія Миргородського.

Від початку повномасштабного вторгнення Олексій Миргородський разом із побратимами, ризикуючи життям, день у день виконував бойові завдання. Утім, черговий політ став для бойового пілота останнім… Пілот загинув у 2022 році. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Бригаду транспортної авіації імені Героя України Дмитра Майбороди.

Олексій Вікторович Миргородський народився 10 жовтня 1985 року. Він із дитинства марив небом, мріяв із кабіни вертольота спостерігати, як змінюючи один одного, швидко проносяться перед очима різнобарвні клаптики рідної землі. І не просто спостерігати, а бути готовим будь-якої миті взяти до рук зброю та захищати свою Україну. Так і сталося.

Понад 100 годин провів у небі офіцер, виконуючи завдання в районі проведення АТО та ООС. А із початком великої війни екіпаж вертольота майора Миргородського, як один із найдосвідченіших, першим у Повітряних силах вилетів на бойове завдання зі знищення російських загарбників.

Миргородський цілеспрямовано йшов до своєї мети. Після закінчення школи одразу ж пішов до військкомату, аби подати документи на вступ до Харківського національного університету Повітряних сил ім. Івана Кожедуба. Здобувши фах, отримав призначення на посаду льотчика-штурмана вертолітної ланки однієї з авіаційних бригад Повітряних сил ЗСУ.

Через два роки служби Олексій був змушений залишити льотну роботу через стан здоров’я, його перевели «на землю». Проте чоловік не підкорився долі. Величезна жага бути в небі на рідному вертольоті надала Олексію наснаги.

Завдяки неймовірним зусиллям та шаленому бажанню офіцер повернувся до крилатого строю, відновивши льотні навички як льотчик-штурман вертольота. За неймовірно короткий строк він пройшов теоретичну підготовку та склав відповідні заліки. Отримав допуск до польотів у складі екіпажу удень та вночі, у простих та складних метеоумовах, а також до ведення бойових дій. Окрім того, здобув кваліфікацію льотчика-інструктора.

Російсько-українську війну Олексій Миргородський зустрів досвідченим авіатором. Виконуючи завдання в районі проведення АТО й ООС, офіцер здійснив майже 90 спеціальних бойових вильотів, рятуючи поранених, здійснюючи пошуково-рятувальне забезпечення, перевозячи війська та бойову техніку.

Проте на цьому пілот не зупинився. Він хотів літати командиром екіпажу, і досягнув цієї мети. На посаді командира льотчик здійснив майже 200 польотів.

Російсько-українську війну Олексій Миргородський зустрів досвідченим авіатором фото з відкритих джерел

У лютому 2022 року екіпаж майора Миргородського одним із перших почав вражати бойову техніку та живу силу противника. Сотні знищених окупантів та десятки розбитих одиниць броньованої й спецтехніки ворога на Харківщині, Луганщині та Донеччині – такий результат бойової роботи екіпажу Мі-8.

Саме екіпаж майора Миргородського спільно із піхотою вибили російських загарбників із однієї з висот на Харківщині, що допомогло повернути під контроль України низку населених пунктів. Окрім того, завдавши точного авіаційного удару, зупинили прорив ворожих військ в одному із районів на Луганщині.

Від початку повномасштабного вторгнення Олексій разом із побратимами, ризикуючи життям, день у день виконували бойові завдання. Утім, черговий політ став для бойового льотчика останнім…

«Прекрасно справлявся з виконанням посадових обов’язків, постійно розвивався та вдосконалювався як льотчик, користувався високим авторитетом серед колег. Був справедливою, чесною та товариською людиною, а також добрим і порядним командиром», – так відгукуються про загиблого аса його товариші та побратими.

Посмертно Одексій Миргородському було присвоєно чергове військове звання «підполковник» фото: Бригада транспортної авіації імені Героя України Дмитра Майбороди

Найкращою людиною на землі залишився Олексій для дружини, сина та донечки, батьків і брата.

Указом Президента України від 1 червня 2022 року за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі майор Олексій Миргородський був нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня. Нагороду офіцеру-герою вручав Верховний головнокомандувач Збройних сил України.

Олексій Миргородський на зустрічі з президентом України Володимирои Зеленським під час вручення державних нагород фото: сайт президента України

17 серпня 2022 року Указом президента України Олексія Миргородського нагороджено медаллю «За військову службу Україні» посмертно. Нагороду отримала дружина Олексія Миргородського Юлія – також військовослужбовиця, вона проходить службу в метеорологічній службі авіабригади. Жінка залишилася самотньою з двома дітьми – сином та маленькою донечкою Анною.

Родина загиблого захисника-вертолітника Олексія Миргородського отримує державну нагороду воїна фото з відкритих джерел

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.