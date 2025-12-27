НБУ визначив графік роботи банківської системи на Новий рік

Система електронних платежів продовжуватиме роботу в режимі 24/7

Національний банк України затвердив регламент роботи банківської системи та системи електронних платежів (СЕП) на період новорічних свят. Попри завершення звітного року, більшість сервісів працюватиме без зупинок, передає «Главком».

Система електронних платежів продовжуватиме роботу в режимі 24/7. Це стосується 30, 31 грудня 2025 року та 1 січня 2026 року. Валютний ринок та депозитарій НБУ також працюватимуть у штатному режимі.

Зміни стосуються Державної казначейської служби через закриття фінансового року:

31 грудня та 1 січня: СЕП не прийматиме платежі від Держказначейства та на його адресу;

30 грудня: встановлено часові ліміти для розрахунків за державним боргом (у валюті – до 13:00, у гривні – до 16:00).

Нацбанк окремо зобов’язав усі комерційні банки забезпечити безперебійну роботу кас та заздалегідь наповнити банкомати готівкою різних номіналів, щоб клієнти не мали проблем зі зняттям коштів під час свят.

Як повідомлялося, Національний банк запровадив в системі електронних платежів (СЕП) новий інформаційно-довідковий сервіс – ТрекСЕП. Він дозволяє відстежувати проходження платежів від моменту їх ініціювання до зарахування коштів.

Користувачі – як платники, так і отримувачі – зможуть побачити статус платіжної операції (наприклад, «ініційований», «опрацьовується банком платника», «зарахований на рахунок отримувача») та час проходження всіх ключових етапів.

Нагадаємо, Національний банк України відклав впровадження е-гривні через війну. Регулятор використовує цей час для пошуку найкращих технічних рішень та вивчення практик інших центральних банків.