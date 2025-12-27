27 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Свята 27 грудня 2025 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

27 грудня світ відзначає Міжнародний день протиепідемічної готовності. Християни вшановують пам'ять святого апостола, першомученика й архідиякона Стефана. Це день, коли зима часто показує свій потужний характер через завірюхи та зміцнення криги на водоймах.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 27 грудня 2025 року.

Зміст

Міжнародні та національні свята

День вирізання сніжинок

День вирізання сніжинок відзначають 27 грудня – це особливе і цікаве зимове свято, що припадає на різдвяно-новорічний період, свято творчості і традицій. Цей день є сучасною традицією, що має коріння в японському мистецтві оригамі та кірігамі, яке практикується з 17-го століття. Вона полягає у складанні паперу в кілька разів (оригамі), а потім його розрізанні (кірігамі) для створення складних сніжинок, кожна з яких є унікальною.

Міжнародний день протиепідемічної готовності

Це свято було встановлене ООН у 2020 році після початку пандемії COVID-19. Метою є підвищення обізнаності про запобігання епідеміям та важливість міжнародного співробітництва у сфері охорони здоров’я. Це нагадування про те, що лише через потужний розвиток науки та медицини людство може бути захищеним.

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святого апостола, першомученика й архідиякона Стефана

27 грудня церква вшановує святого Стефана – одного з перших семи дияконів, обраних апостолами, і першого християнського мученика. Він був відомий своєю мудрістю та даром творити чудеса.

За проповідь про Христа Стефана засудили та вивели за місто, де закидали камінням. Навіть помираючи, він молився за своїх катів. Його подвиг став прикладом потужної віри для всіх наступних поколінь християн. У народі цей день називають «Степановим днем».

Народні вірування та прикмети

За народними прикметами, цього дня звертають увагу на такі знаки:

Якщо на деревах з’явився іній – наступний рік буде багатим на зерно;

сильний снігопад віщує потужний врожай грибів та ягід улітку;

якщо птахи збираються зграями на верхівках дерев – чекайте на затяжні морози;

сонячний та морозний день обіцяє тепле та лагідне літо.

Історичні події

537 – У Константинополі, столиці Візантійської імперії, освятили храм святої Софії, який протягом тисячоліття був головним храмом православного світу;

1648 – тріумфальний в'їзд гетьмана Війська Запорозького Богдана Хмельницького в Київ через Золоті ворота;

1932 – Постанова ЦВК і РНК СРСР про введення в СРСР єдиної паспортної системи та «обов'язкового запису паспортів». Селяни паспортів не отримали, через що фактично перетворилися на кріпаків;

1932 – У розпал Великої депресії в Нью-Йорку відкрився найбільший у світі театр мистецтв «Radio City Music Hall», розрахований на 5945 місць;

1934 – Політбюро ЦК ВКП (б) своєю Постановою № 488 «Об Украине» ухвалило депортувати 2000 «антирадянських» родин із прикордонних районів України та переселити 7-8 тис;

осподарств «ненадёжного элемента» з західної частини України на східну;

1945 – У Нью-Йорку представники 28 країн підписали угоду про створення Міжнародного валютного фонду. Перші фінансові операції МВФ розпочав 1 березня 1947 року;

1959 – Від семи поштовхів землетрусу на півночі Туреччини загинуло понад 50 тисяч осіб, сотні тисяч жителів провінцій Ерзінджан, Сівас і Самсун втратили житло і протягом всієї зими потерпали від лютих морозів, що часом досягали 30 градусів;

1978 – Король Іспанії Хуан Карлос I після національного референдуму затвердив нову демократичну Конституцію – першу за попередні 50 років;

1979 – Радянські військовики вбили президента Афганістану Хафізуллу Аміна;

1979 – За рішенням керівництва СРСР 75-тисячний контингент радянських військ увійшов на територію Афганістану;

1991 – незалежність України визнали Алжир, КНР, Соціалістична Республіка В'єтнам, Камбоджа, Молдова і Франція;

1994 – запущено в експлуатацію київську станцію метро «Позняки»;

1997 – введено в експлуатацію станцію метро «Печерська»;

2008 – Під кодовою назвою «Литий свинець» в Секторі Газа почалась антитерористична військова операція ізраїльської армії проти ХАМАСу.

Іменини

День ангела святкують: Степан, Федір, Лука, Давид, Йосип.